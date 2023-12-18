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Ничего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта

Ничего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта

26-летняя Даная унаследовала от отца боевой характер. Она не опускает руки даже в самой сложной ситуации.

В браке с певицей Валерией продюсер не стал отцом. При этом от первого брака у Иосифа Пригожина остались два наследника: сын Дмитрий и дочь Даная. Молодая женщина пытается жить самостоятельно и не просить помощи у знаменитого родителя, сообщает "Пятый канал".

Пригожин поддерживает желание дочери быть самостоятельной. Он поясняет, что ему пришлось самостоятельно пробивать себе путь наверх. Мужчина уверен, что детей необходимо поддерживать только до момента наступления совершеннолетия. После 18-летнего порога необходимо учиться жить самому.

"Никто никому ничего не должен и ничем не обязан", — озвучил принцип продюсер.

Даная не так давно создала собственную семью. Она вышла замуж за сотрудника правопорядка. Молодые стали родителями малыша. Мальчика назвали Даниэль. Дочь Пригожина пытается хоть где-то заработать денег. Она без выходных работает в службе такси. Женщина подчеркивает, что несмотря на низкую оплату труда, она способна самостоятельно покрывать расходы.

Ситуация в семье наследницы Пригожина обостряется и состоянием здоровья молодой женщины. Не так давно Даная перенесла микроинсульт. Она лечилась у частного врача, которого ей порекомендовал знаменитый отец. К Иосифу дочь старается не обращаться без острой нужды.

Напомним, что продюсер уже 19 лет в зарегистрированном браке с певицей Валерией. У женщины от отношений с бывшим мужем Александром Шульгиным трое детей. Иосиф Пригожин не раз заявлял, что считает Анну, Артемия и Арсения родными. При этом у 54-летнего мужчины есть еще одна дочь Елизавета, рожденная в период сожительства с Лейлой Фаттаховой. Отношения продолжались до его брака с Валерией.

18 декабря 2023, 07:22
Иосиф Пригожин. Фото: © Elena Mayorova\ Global Look Press/www.globallookpress.com
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