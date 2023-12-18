Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости

Накануне телеведущей исполнилось 45 лет. Она рассказала, какие процедуры помогают ей выглядеть намного моложе. Что же скрывала Оксана Федорова?

17 декабря телеведущая отметила свой очередной день рождения. Глядя на Оксану Федорову даже не верится, что всего через пять лет она отметит пятидесятилетний юбилей. Свои секреты, помогающие сохранять великолепный внешний вид, обладательница титула "Мисс Вселенная" рассказала женскому журналу "Клео.ру".

Ежедневный уход. Каждый вечер красавица использует специальные сыворотки, помогающие сохранить сияющую, подтянутую кожу. Есть средства, как призналась Оксана Федорова, которые она использует много лет подряд. Важно, чтобы косметика была подобрана правильно, с учетом особенностей организма. Помочь определиться сможет опытный косметолог.

Каждый вечер красавица использует специальные сыворотки, помогающие сохранить сияющую, подтянутую кожу. Есть средства, как призналась Оксана Федорова, которые она использует много лет подряд. Важно, чтобы косметика была подобрана правильно, с учетом особенностей организма. Помочь определиться сможет опытный косметолог. Семейный секрет. Телеведущая раскрыла тайну своей мамы и бабушки. оказывается, родственницы звезды, как и она сама, использует для придания тонуса кусочек льда с травами. Также вид освежает холодное полотенце, положенное на лицо.

Телеведущая раскрыла тайну своей мамы и бабушки. оказывается, родственницы звезды, как и она сама, использует для придания тонуса кусочек льда с травами. Также вид освежает холодное полотенце, положенное на лицо. Ванны с солью. Вода помогает не только снять напряжение, накопленное за день, но и особым образом действует на кожу. Сохраняется упругость, сияние и восхитительный вид.

Вода помогает не только снять напряжение, накопленное за день, но и особым образом действует на кожу. Сохраняется упругость, сияние и восхитительный вид. Косметолог. Для сохранения красоты кожи важно посещать специалиста. Оксана Федорова рассказала, что любит гидропилинг и массаж лица.

Для сохранения красоты кожи важно посещать специалиста. Оксана Федорова рассказала, что любит гидропилинг и массаж лица. Питание. Красавица давно исключила из рациона питания сдобу и другую вредную еду. Она использует метод интервального голодания – не есть 17 часов подряд.

Напомним, женщина дважды официально вступала в брак. Первым мужем стал немецкий предприниматель Филипп Тофт. Второй раз Оксана Геннадьевна вышла замуж за российского сотрудника силовых служб. В этом браке красавица сменила фамилию и родила двоих детей: сына и дочь.