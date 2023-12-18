Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости

Где похоронят Пенкина? Тесты Дэнс поделилась секретом стройности Игры Сонник

Топ новостей недели

Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положениемКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением "Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человекомПополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-ШукшинаБыло ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина

Лента новостей

Воскресенье 17 декабря

02:13Два секрета сохранения здоровья кожи во время сильных морозов 01:50Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство 01:25Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости 00:54Назван полезный для пожилых людей продукт питания 00:29Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле 18:12Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга 18:05Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию 15:14"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге 15:04Как построить личный финансовый план на 2024? 14:28Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач 11:37Подарок, за который не стыдно: эксперт рассказала, какие книги модно дарить сегодня 11:09"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни 23:24Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств 21:07Известный мужчина заявил о любви к Наташе Королевой 19:17Потерявший ноги и руки Костомаров сокрушается от бессилия все исправить: Если бы я знал 17:17Советы для тех, кто хочет рассчитаться с долгами до Нового года 16:13Лицо 55-летней певицы Валерии показали без ретуши на канале "Россия 1" 13:49"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом? 10:225 аудиокниг для уютных вечеров 16:04Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись 15:53Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде 15:20Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности 14:00Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк 11:59Снова в России: Литвинова озвучила причину внезапного возвращения 10:33Хочется скорее все сжечь: Зара не сдержала эмоций после сольника 09:22Мощное переключение: Пескова раскрыла необычный способ отдыха 06:50Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце 05:57Выяснилась главная опасность длительного кашля 05:42Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности 04:56В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях 03:29Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность 03:13Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости 02:31Пять правил безопасного использования праздничной пиротехники 01:42Установлено неожиданное свойство раннего завтрака 01:23Провоцирует уменьшение мозга: названа опасная привычка обычных людей 00:08Дешево и полезно: россиянам предложили бюджетную замену красной рыбы 21:06Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия 17:28Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала 15:07Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова 14:47Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год 12:37Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях 09:26Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина 08:55 Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова 17:44Есть ли смысл проходить диспансеризацию: доктор Мясников озвучил свое мнение 15:38Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 14:30Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 14:27Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох" 13:49Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог 13:16Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой 11:57Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости

Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости

Накануне телеведущей исполнилось 45 лет. Она рассказала, какие процедуры помогают ей выглядеть намного моложе. Что же скрывала Оксана Федорова?

17 декабря телеведущая отметила свой очередной день рождения. Глядя на Оксану Федорову даже не верится, что всего через пять лет она отметит пятидесятилетний юбилей. Свои секреты, помогающие сохранять великолепный внешний вид, обладательница титула "Мисс Вселенная" рассказала женскому журналу "Клео.ру".

  • Ежедневный уход. Каждый вечер красавица использует специальные сыворотки, помогающие сохранить сияющую, подтянутую кожу. Есть средства, как призналась Оксана Федорова, которые она использует много лет подряд. Важно, чтобы косметика была подобрана правильно, с учетом особенностей организма. Помочь определиться сможет опытный косметолог.
  • Семейный секрет. Телеведущая раскрыла тайну своей мамы и бабушки. оказывается, родственницы звезды, как и она сама, использует для придания тонуса кусочек льда с травами. Также вид освежает холодное полотенце, положенное на лицо.
  • Ванны с солью. Вода помогает не только снять напряжение, накопленное за день, но и особым образом действует на кожу. Сохраняется упругость, сияние и восхитительный вид.
  • Косметолог. Для сохранения красоты кожи важно посещать специалиста. Оксана Федорова рассказала, что любит гидропилинг и массаж лица.
  • Питание. Красавица давно исключила из рациона питания сдобу и другую вредную еду. Она использует метод интервального голодания – не есть 17 часов подряд.

Напомним, женщина дважды официально вступала в брак. Первым мужем стал немецкий предприниматель Филипп Тофт. Второй раз Оксана Геннадьевна вышла замуж за российского сотрудника силовых служб. В этом браке красавица сменила фамилию и родила двоих детей: сына и дочь.

18 декабря 2023, 01:25
Оксана Федорова. Фото: © Anatoly Lomokhov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась красавица Оксана Федорова

Оксана Федорова родилась в Пскове.
В своем родном городе красавица закончила милицейско-правовой лицей.
По образованию Федорова юрист.
Прославилась она в 1999 году, когда получила звание "Мисс Санкт-Петербург".
Уже в 2001 году Федорова стала обладательницей титула "Мисс Россия".
Всего спустя год российскую красавицу признали "Мисс Вселенной".
Федорова лишилась высокого титула из-за невыполнения связанных с ним обязанностей.
Позже Федорова работала телеведущей.
Она вела передачу "Спокойной ночи, малыши!".
Оксана Федорова - майор милиции.
В 2008 году Фкдорова выпустила свою первую книгу "Формула стиля".
С 2007 года Федорова живет в Москве вместе с матерью.

По теме

Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса

Пластический хирург рассказал об операциях Оксаны Федоровой
Оксана Федорова

Оксана Федорова победительница конкурсов красоты, телеведущая, юрист, фотомодель, писательница, актриса, певица, общественный деятель

Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию

Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию
Певец и композитор Дмитрий Маликов признался, что не сможет быть дома в новогоднюю ночь. Дмитрий Маликов – настоящий семьянин.

"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге

"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге
Сосо Павлиашвили всегда рад видеть бывшую жену в своем доме. В 1985 году Сосо Павлиашвили женился на Нино Учанейшвили, которая спустя два года подарила ему сына Левана.

Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач

Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач
На прошлой неделе Лариса Долина выступала на сцене, несмотря на сильный кашель. Артистка призналась, что у нее повреждена гортань. Народная артистка России не жалеет себя ради любимого зрителя.

"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни

"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни
За всю жизнь Юрий Антонов повстречал много красивых девушек... Народный артист России Юрий Антонов был женат трижды.

Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств

Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств
Бывшая супруга актера Агата Муцениеце требует алименты, а его нынешняя голубка Зепюр Брутян восстанавливается после родов. Ну а Павел Прилучный тоже не теряет время даром. Личная жизнь артиста напоминает детективную мелодраму, в которой зритель тщетно пытается угадать финал.

Выбор читателей

16/12Сбт"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом?