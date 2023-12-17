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Воскресенье 17 декабря

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"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге

"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге

Сосо Павлиашвили всегда рад видеть бывшую жену в своем доме.

В 1985 году Сосо Павлиашвили женился на Нино Учанейшвили, которая спустя два года подарила ему сына Левана. Однако этот союз распался в начале нулевых. Тогда в жизни артиста началась новая история, главной героиней которой стала возлюбленная Ирина Патлах. С ней певец живет счастливо по сей день.

При этом Сосо Павлиашвили находится в более чем дружеских отношениях с экс-супругой. О трепетном отношении к бывшей жене артист рассказал женскому журналу "Клео.ру". По словам артиста, Нино тоже является членом семьи. "Она молится за нас, а мы молимся за нее", – признался певец.

К слову, Ирина отлично ладит с бывшей женой избранника. Мол, не может быть никаких претензий друг к другу, поскольку роман с Сосо начался уже после его расставания с Нино. Так, во время пандемии коронавируса бывшей и нынешней возлюбленным артиста ввиду обстоятельств пришлось жить под одной крышей, и те три месяца, как отмечает Патлах, были удивительными.

Нино Учанейшвили живет в Грузии, где, кстати, Сосо Павлиашвили не был уже давно. Артист, как известно, после развала СССР переехал в Москву, где его музыкальная карьера пошла вверх.

17 декабря 2023, 15:14
Сосо Павлиашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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