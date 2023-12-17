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Воскресенье 17 декабря

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"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни

"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни

За всю жизнь Юрий Антонов повстречал много красивых девушек...

Народный артист России Юрий Антонов был женат трижды. Первая жена певца Анастасия когда-то перебралась в США. Второй супругой композитора была гражданка Югославии Мирослава Бобанович. Третья жена в настоящий момент, как известно, проживает в Париже.

Оглядываясь назад, Юрий Антонов понимает, что больше в загс – ни ногой. "Не бередите раны <...> Хватит, больше не собираюсь [жениться]", – высказался артист о новом браке, отвечая на вопрос о личной жизни. Слова исполнителя хита "Поверь в мечту" приводит женский журнал "Клео.ру".

78-летняя знаменитость считает, что уже не сможет превзойти своего коллегу по цеху Игоря Суруханова, за плечами которого семь браков. Как отметил Юрий Михайлович, он повстречал немало красавиц, но все они остались в прошлом.

Сегодня Юрий Антонов много времени посвящает заботе о своем здоровье. В его рационе – качественные продукты, в том числе зелень и гранат. Кстати, этот фрукт артист считает самым лучшим в мире. Певец знает, что гранат улучшает здоровье. "Им и спасаюсь", – признался композитор.

Ранее Юрий Антонов рассказывал о пользе горького шоколада. По словам артиста, эта сладость для него является источником хорошего настроения. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

17 декабря 2023, 11:09
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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