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Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств

Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств

Бывшая супруга актера Агата Муцениеце требует алименты, а его нынешняя голубка Зепюр Брутян восстанавливается после родов. Ну а Павел Прилучный тоже не теряет время даром.

Личная жизнь артиста напоминает детективную мелодраму, в которой зритель тщетно пытается угадать финал. Еще каких-то пять лет назад семейное счастье звезды с Агатой Муцениеце казалось вечным. Потом киношный мачо Павел Прилучный завел интрижку с коллегой Мирославой Карпович, но скрашивала досуг любовница недолго.

Фото: соцсети / @bugevuge

Вишенкой на торте сладострастного "мажора" стала еще одна молодая артистка — Зепюр Брутян. С чернобровой армянкой актер познакомился на съемках фильма "В клетке", а когда пригласил на свидание, практически сразу захотел на ней жениться. После развода Павел Прилучный не планировал вновь идти под венец, но все же нырнул в любовный омут с головой.

В 2020 году Зепюр Брутян стала женой артиста, а в 2023-м родила ему сына Микаэля. С тех пор секс-символ российского кино находится в статусе многодетного отца: от первого брака у него подрастают еще двое детей. Экс-супруга актера Агата Муцениеце даже в суд подавала, чтобы Павел Прилучный подкидывал деньжат на содержание кровиночек.

В преддверии Нового года артист не жалуется на судьбу, ведь с появлением любимой женщины и крошки-сына он обрел душевный комфорт. Правда, с физическим есть некоторые трудности. Как признался сам Павел Прилучный, он не спит ночами с женой, потому что охраняет покой маленького Микаэля.
Фото: соцсети / @bugevuge

Пока беззаботные люди сладко похрапывают в постелях, артист бдит у кроватки своего дитя — вот куда уходит Прилучный в порыве чувств любви и нежности. При этом звездный папа испытывает восторг, глядя на мальчика.

"Он черненький с голубыми глазами – очень приятный тип. И необыкновенный – я таких не видел! Ночами не сплю, дежурю у кроватки, но маленькое счастье того стоит!" — говорит о ребенке Павел Прилучный.

Фото: соцсети / @bugevuge

16 декабря 2023, 23:24
Фото: соцсети / @bugevuge
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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