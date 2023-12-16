Гарна дивчина Наташа Королева волнует умы поклонников без отрыва от творческой деятельности. После измены мужа певица расцвела во всех отношениях.

Женская притягательность, неповторимый шарм и сексуальность переплелись в образе российской звезды естественным образом. Когда знаменитость была совсем юной девушкой, ее обаянию поддался Игорь Николаев, а спустя время улыбчивая брюнетка Наташа Королева смогла окольцевать мускулистого стриптизера Тарзана.

Второй супруг изменил певице в 2020 году, скандально рассказав об этом всей стране. Выпуски ток-шоу на тему возможного развода звездной четы выходили один за другим. Львиная доля поклонников уговаривала артистку порвать с предателем. Однако Наташа Королева простила Тарзана, бережно храня свою любовь.

Сейчас исполнительница хита "Желтые тюльпаны" заметно похорошела и может дать фору молодым кокеткам, которые мечтают увести ее благоверного. Мощная женская энергия певицы чувствуется за версту, а пестрая одежда выгодно подчеркивает соблазнительные формы 50-летней красотки. Наташа Королева становится все роскошнее и популярнее, пока Игорь Николаев негласно вспоминает об их бурном романе.

На днях дива российского шоу-бизнеса посетила "Новую песню года", нарядившись в алое платье с декором из пайеток. С помощью глубокого декольте знаменитость продемонстрировала окружающим пышный бюст. Позируя, она бросила в объективы фотографов страстные взгляды.

Звездный дизайнер Наз Маер, которому посчастливилось работать с самим Жан-Полем Готье, высоко оценил образ эффектной знаменитости. По его словам, Наташа Королева регулярно носит откровенную яркую одежду с народными мотивами. При этом артистка смотрится выигрышно, примеряя несочетаемые элементы гардероба.

Известный мужчина заявил о любви к Наташе Королевой, которую она вызывает своей натурой у многочисленной публики. Своеобразный имидж в отрыве от модных стандартов – это изюминка артистки и народу по душе.



"На ком-то другом это бы выглядело бы нелепо, но Королеву мы любим именно за этот китч и чувство юмора", — выразился Наз Маер.

Напомним, сын артистки Архип Глушко пошел по стопам родителей. Наследник певицы и его невеста выступают с вокально-танцевальными номерами в столичных заведениях. Ранее Наташа Королева рассказывала, что парочка живет отдельно в московской однушке.