Потерявший ноги и руки Костомаров сокрушается от бессилия все исправить: Если бы я знал

О воле и мужестве российского фигуриста впору слагать легенды, однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. В эфире Первого канала олимпийский чемпион Роман Костомаров излил душевные переживания.

В январе 2023-го Россия узнала, что известный спортсмен и любимец публики находится в коме. Обыденная, казалось бы, банальная простуда привела к некрозу. Олимпийский чемпион встал перед выбором, который ему поставили врачи: ампутировать конечности или рисковать своей жизнью. Тогда Роман Костомаров расплакался и согласился на хирургическое удаление ног и рук.

Каковы были шансы мужчины выжить, сказать сложно. Однако друзья, поклонники фигуриста и все неравнодушные россияне пришли в изумление, когда после операции Роман Костомаров вышел на связь в социальной сети. Спортсмен пообещал вернуться, несмотря на то, что ему пришлось вынести.

Через пару месяцев после установки протезов Роман Костомаров поразил спортивными тренировками, а на днях даже появился на льду. Глядя на ролик, распространившийся в Сети, преданные фанаты не смогли сдержать эмоций. Отважный кумир доказал им, что нет ничего невозможного.

Наконец, потерявший ноги и руки Роман Костомаров появился на Первом канале, где раскрыл подробности резкого поворота судьбы. По его словам, раньше он и подумать не мог, что такое может случиться со здоровым крепким мужчиной, который ходит в баню и закаляется. До сих пор сердце его неспокойно.

"Вот этого я никак не ожидал... Если бы я знал, что так может закончиться все для меня и что вообще такое бывает, чтобы простыть и такое получить, то я бы, наверное, за месяц до этого дня кардинально бы что-то поменял. Уж точно антибиотики я бы пропил, когда сказала мне это жена... Увы, можно мечтать только об этом теперь..." — сокрушается от бессилия все исправить Роман Костомаров.