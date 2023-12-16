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Суббота 16 декабря

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Лицо 55-летней певицы Валерии показали без ретуши на канале "Россия 1"

Лицо 55-летней певицы Валерии показали без ретуши на канале "Россия 1"

Как и подобает леди, певица Валерия пытается казаться молодой. Однако она не смогла скрыть изменений во внешности на шестом десятке лет.

Восхитительный голос, сияющий взгляд, стройная фигура, чувство стиля — достоинства этой звезды эстрады не вызывают сомнений. Многие женщины бальзаковского возраста и старше восхищаются ею. Певица Валерия (настоящее имя Алла Перфилова, — Прим. ред.) с гордостью носит звание "Народная артистка России" и считается кумиром миллионов граждан страны.

Талант знаменитости идеально сочетается с ее миловидной внешностью. Белокурые волосы, короткая стрижка и легкий макияж на протяжении долгих лет позволяют певице Валерии поддерживать образ повзрослевшей девочки. Глядя на отретушированные фото в соцсетях, не сразу верится, что Алле Перфиловой уже 55 лет.

На телевидении звезду обычно показывают с идеальных ракурсов, а возрастные изменения кожи вовсе не заметны, благодаря гриму, а также возможностям профессиональной техники и редактуры. Однако случается, что фильтр "слетает", и тогда певица Валерия предстает такой, какая есть на самом деле.

Фото: Youtube / @weitmedia

Так случилось и в новом выпуске шоу "Дуэты", где артистка спела в паре с Александром Маршалом. Лицо 55-летней певицы Валерии показали без ретуши на канале "Россия 1" всего несколько секунд.

Фото: Youtube / @weitmedia

У звезды не получилось скрыть морщины-марионетки — складки, проходящие от уголков губ в сторону подбородка. Также певица Валерия выдала реальный возраст, когда ее снимали сверхкрупным планом: на нежной коже вокруг глаз проявились мелкие бороздки.

16 декабря 2023, 16:13
Фото: Youtube / @weitmedia
Россия 1 / Шоу "Дуэты"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые модные российские звезды старше 50 лет

Рената Литвинова. Фото: Социальные сети
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

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