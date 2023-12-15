Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк

На новых снимках Петр Чернышев предстал сильно изменившимся. Супруг Анастасии Заворотнюк позировал в парике и выглядел бледным.

Уже больше пяти лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется со страшной болезнью. Актриса не выходит на связь с поклонниками, не появляется на публике и не дает о себе знать. Близкие знаменитости тоже упорно хранят молчание и не отвечают на многочисленные вопросы неравнодушных. Впрочем, внешний вид супруга артистки Петра Чернышева демонстрирует реальную картину лучше любых слов.

Не секрет, что последние годы фигурист в одиночку занимается всеми денежными вопросами своей семьи. Спортсмен трудится в поте лица, чтобы обеспечивать супруге лечение и беззаботное детство маленькой дочке Миле. Разумеется, работа в таком напряженном графике не проходит бесследно.

Если своими душевными переживаниями Петр Чернышев с публикой не делится, то внешние изменения ему скрыть едва ли удается. Поклонники давно отмечают, что муж Анастасии Заворотнюк стал выглядеть поникшим и изнуренным. А теперь фигурист предстал перед публикой и вовсе не похожим на себя.

Накануне в телеграм-канале Navka Show появилось фото неузнаваемого супруга актрисы. Петр Чернышев снялся вместе с Татьяной Навкой для афиши постановки "Вечера на хуторе" и примерил образ князя Потемкина. Ради перевоплощения спортсмена загримировали плотным слоем косметики. Кроме того, он облачился в расшитый бисером костюм и надел парик.

Впрочем, фигурист и без всякого грима выглядит уже не так, как раньше. Вероятно, то же можно сказать о его супруге. Ранее "Дни.ру" писали, что в Сеть слили сделанное в США фото Анастасии Заворотнюк. Актриса позировала для снимка, широко улыбаясь, а рядом с ней стоял счастливый Петр Чернышев.