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Пятница 15 декабря

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Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк

Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк

На новых снимках Петр Чернышев предстал сильно изменившимся. Супруг Анастасии Заворотнюк позировал в парике и выглядел бледным.

Уже больше пяти лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется со страшной болезнью. Актриса не выходит на связь с поклонниками, не появляется на публике и не дает о себе знать. Близкие знаменитости тоже упорно хранят молчание и не отвечают на многочисленные вопросы неравнодушных. Впрочем, внешний вид супруга артистки Петра Чернышева демонстрирует реальную картину лучше любых слов.

Не секрет, что последние годы фигурист в одиночку занимается всеми денежными вопросами своей семьи. Спортсмен трудится в поте лица, чтобы обеспечивать супруге лечение и беззаботное детство маленькой дочке Миле. Разумеется, работа в таком напряженном графике не проходит бесследно.

Если своими душевными переживаниями Петр Чернышев с публикой не делится, то внешние изменения ему скрыть едва ли удается. Поклонники давно отмечают, что муж Анастасии Заворотнюк стал выглядеть поникшим и изнуренным. А теперь фигурист предстал перед публикой и вовсе не похожим на себя.

Накануне в телеграм-канале Navka Show появилось фото неузнаваемого супруга актрисы. Петр Чернышев снялся вместе с Татьяной Навкой для афиши постановки "Вечера на хуторе" и примерил образ князя Потемкина. Ради перевоплощения спортсмена загримировали плотным слоем косметики. Кроме того, он облачился в расшитый бисером костюм и надел парик.

Впрочем, фигурист и без всякого грима выглядит уже не так, как раньше. Вероятно, то же можно сказать о его супруге. Ранее "Дни.ру" писали, что в Сеть слили сделанное в США фото Анастасии Заворотнюк. Актриса позировала для снимка, широко улыбаясь, а рядом с ней стоял счастливый Петр Чернышев.

15 декабря 2023, 14:00
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: на кого из звезд мужья поднимали руку

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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