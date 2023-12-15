Снова в России: Литвинова озвучила причину внезапного возвращения

Рената Литвинова рассказала, зачем приехала на родину. Оказалась, у актрисы есть особая цель.

Как и некоторые другие коллеги по цеху, в начале 2022-го режиссер приняла решение покинуть Россию. После отъезда звезда обосновалась в столице Франции. За границей блондинка живет по сей день и активно занимается творческой деятельностью. Несмотря на это, разрывать все связи с родиной Рената Литвинова, судя по всему, не планирует.

Актриса не скрывает, что ничуть не жалеет о переезде в Париж и чувствует себя на своем месте. Однако в родную страну знаменитость все же время от времени приезжает. Последний визит режиссера в Россию состоялся минувшей весной. А теперь она вновь удивила публику своим возвращением.

Накануне стало известно, что Рената Литвинова снова находится в России. Звезда объявила о приезде в личном блоге, опубликовав новый снимок. На фото ее запечатлели в отеле Санкт-Петербурга. Знаменитость рассказала, что остановилась в гостинице временно, и раскрыла свои планы.

На своей странице Литвинова озвучила причину внезапного возвращения. Оказалось, актриса собирается навестить 85-летнюю маму, которая осталась в Москве. Ранее блондинка уже давала понять, что очень привязана к родительнице и тяжело справляется с разлукой.

Вероятно, переживания сказываются не только на душевном состоянии режиссера, но и на ее внешнем виде. Недавно "Дни.ру" писали о том, как теперь выглядит уехавшая за границу актриса. Некоторые поклонники считают, что Рената Литвинова заметно похудела, хотя и раньше могла похвастаться стройной фигурой.