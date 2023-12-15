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Пятница 15 декабря

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Мощное переключение: Пескова раскрыла необычный способ отдыха

Мощное переключение: Пескова раскрыла необычный способ отдыха
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Актриса рассказала, каким образом она перезагружается после съемок в кино.

Анна Пескова нашла для себя мощный инструмент, помогающий перезагружаться после утомительной работы. Часто ее коллеги артисты расслабляются дома, уютно устроившись в креслах, некоторые же ходят по вечеринкам и приемам. 38-летняя исполнительница роли в фильме "Летчик" необычно проводит свободное время, сообщает "Пятый канал".

"Для меня любое путешествие — это некое абсолютно очень мощное переключение, и только так можно действительно отдохнуть" — поделилась актриса.

Конечно же несколько дней женщина проводит дома, но там она не находит для себя новых эмоций. невероятные впечатления, конечно же, могут быть получены только при покорении незнакомых мест, уверена Анна Пескова. Актриса замужем за успешным предпринимателем Дмитрием Пристансковым. Пара воспитывает общею дочь Анастасию. Девочка с юных лет вместе с мамой и папой посещает новые города, гуляет по интересным улицам и музеям. Кругозор ребенка постоянно расширяется именно благодаря этому, считают родители.

Анна Пескова отмечает, что пока всей семье не удалось вместе попутешествовать на автомобиле. Длительная поездка, конечно же, в первую очередь возможна только благодаря совпадению загруженных графиков супругов.

Напомним, что несколько лет назад Анна попробовала себя в качестве продюсера. Благодаря ее вкладу зрители увидели такие картины, как "Хороший мальчик", "Прощаться не будем", "Хэппи-энд". С 2010 года женщина много снимается. В ее фильмографии десятки лент: "Семейный очаг", "Все началось в Харбине", "Любовь за любовь" и другие.

15 декабря 2023, 09:22
Анна Пескова. Фото: © Petrov Sergey\ news.ru/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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