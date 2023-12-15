В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях

Где похоронят Пенкина? Тесты Дэнс поделилась секретом стройности Игры Сонник

Топ новостей недели

Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положениемКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением "Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человекомПополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-ШукшинаБыло ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина

Лента новостей

Пятница 15 декабря

05:57Выяснилась главная опасность длительного кашля 05:42Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности 04:56В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях 03:29Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность 03:13Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости 02:31Пять правил безопасного использования праздничной пиротехники 01:42Установлено неожиданное свойство раннего завтрака 01:23Провоцирует уменьшение мозга: названа опасная привычка обычных людей 00:08Дешево и полезно: россиянам предложили бюджетную замену красной рыбы 21:06Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия 17:28Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала 15:07Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова 14:47Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год 12:37Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях 09:26Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина 08:55 Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова 17:44Есть ли смысл проходить диспансеризацию: доктор Мясников озвучил свое мнение 15:38Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 14:30Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 14:27Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох" 13:49Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог 13:16Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой 11:57Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино 10:56Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой 19:34"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе 16:46Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто 16:06Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях 15:07Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником 15:00Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах 14:00Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу 12:31Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру 12:08Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 10:42Показавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 07:01Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых 06:42Ешьте их ежедневно: названы полезные для мозга продукты 05:48"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда 05:27Почему я бабушка? 64-летний Дибров обиделся на хейтеров 04:37Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном 04:08Разборки с тестем: Денис Клявер не стал скрывать семейные порядки 03:52Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину 02:5541-летний DJ Smash поделился нежной семейной тайной 02:15ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google 01:44Борись со стрессом правильно: эти продукты улучшат настроение 17:54Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры 16:44"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына 15:49Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну 15:35Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку 14:02Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков 12:35Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 10:59Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях

В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях
224

Анастасия Веденская честно призналась, по какой причине не торопится официально регистрировать отношения с Максимом Онищенко.

Бывшая жена одного из самых экстравагантных артистов отечественного кино Владимира Епифанцева не стала скрывать подробностей своей личной жизни. Анастасия Веденская вместе с Максимом Онищенко раскрыли все свои секреты изданию WomanHit.

39-летняя актриса долгое время была замужем за Владимиром Епифанцевым. За долгие годы брака у пары родились двое сыновей. Причиной разрыва, по словам женщины, стала измена супруга и его сложный характер. После развода Анастасия Веденская не торопилась заводить новые отношения.

С Максимом Онищенко артистка познакомилась случайно, во время закрытия собственного бутика. Мужчина через день после знакомства с Веденской расстался со своей девушкой. актеры быстро поняли, что их судьба – быть вместе.

"У нас все очень быстро закрутилось, мы стали жить вместе спустя неделю после знакомства", – вспомнил мужчина в беседе с изданием.

Влюбленным удалось быстро наладить совместный быт. Сказывался возраст и особенности характеров. Оба представителя актерской профессии независимы и самодостаточны. Главное, по их признанию, желание дарить друг другу радость и не обременять проблемами. Максиму удалось найти общий язык и с сыновьями Анастасии от брака с Епифанцевым.

Около двух лет назад в эфире федерального канала Максим сделал предложение любимой женщине. Все это было настолько мило и трогательно, что Анастасия не смогла отказать. при этом пара так и не дошла до ЗАГСА.

"Мы уже были в официально зарегистрированных союзах, но я против института брака как такового", – объяснила женщина свою позицию.

При этом Максим Онищенко полностью разделяет мнение своей второй половинки и тоже не торопится расписываться в журнале регистрации брака. Общих детей пара пока не планирует.

15 декабря 2023, 04:56
Максим Онищенко и Анастасия Веденская. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

По теме

Епифанцев сломал нос Куценко во время драки: Страшный человек

Веденская рассказала об измене мужа с известной актрисой

Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала

Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала
Супруга Бориса Щербакова отреагировала на последние новости о состоянии здоровья мужа. Российские зрители знают легендарного артиста благодаря его ярким ролям и внушительной копилке киноработ.

Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова

Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова
Стало известно, как Любовь Успенская отреагировала на новость о возможном судебном разбирательстве. Отношения знаменитой певицы и поп-короля являются ярким примером того, что от любви до ненависти действительно бывает всего один шаг.

Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год

Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год
Известная артистка Лада Дэнс (настоящее имя – Лада Волкова) является обладательницей точеной фигуры. Певица не скрывает, что у нее есть несколько секретов, которые, впрочем, доступны каждому. Накануне светскому обозревателю Феликсу Грозданову удалось пообщаться с исполнительницей хита "Девочка-ночь".

Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях

Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях
Супруга Евгения Петросяна пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые беспокоят ее уже несколько дней. В отличие от знаменитого мужа, Татьяна Брухунова не имеет к сцене никакого отношения.

Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина

Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина
В начале декабря 2023 года Сергей Пенкин получил долгожданное звание Заслуженного артиста России. Радостное событие заставило задуматься и о вечном. Высокое звание дает обладателю определенные преимущества.

Выбор читателей

13/12СрдВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 14/12ЧтвСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина 13/12СрдБлизкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 13/12СрдВолочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой 14/12ЧтвРаскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова 13/12СрдЯнковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой