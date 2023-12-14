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Четверг 14 декабря

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Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала

Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала
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Супруга Бориса Щербакова отреагировала на последние новости о состоянии здоровья мужа.

Российские зрители знают легендарного артиста благодаря его ярким ролям и внушительной копилке киноработ. Однако в последнее время актера обсуждают не столько в связи с творческими достижениями, сколько из-за тревожных новостей. В начале этого года в прессе активно заговорили о его проблемах со здоровьем. А теперь в Сети появилась информация о том, что Борис Щербаков якобы победил онкологическое заболевание.

Почти год назад, в минувшем феврале, стало известно о госпитализации звезды сериала "Солдаты" в одну из московских больниц. К счастью, уже через пару недель "Дни.ру" писали о том, что актера выписали и отправили домой. Казалось, на этом разговоры о состоянии здоровья артиста должны были сойти на нет. Но сейчас эту тему вдруг вновь подняли на просторах Интернета.

В Сети сообщалось, якобы еще в феврале у Бориса Щербакова диагностировали тяжелое заболевание, но он смог его победить. Разумеется, эта информация взбудоражила поклонников актера, его коллег и представителей СМИ. В беседе с Пятым каналом жена артиста ответила на слухи о его борьбе с раком и расставила все точки над i.


Татьяна Бронзова ясно дала понять, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью. Актриса удивилась, когда узнала новости о выздоровлении мужа, ведь, по ее словам, никакого заболевания у него не было с самого начала. "Он здоровый, Господи, слава Богу", – заверила журналистов супруга Щербакова.

Теперь история "болезни и исцеления", которую в подробностях раскрывал "Царьград", кажется еще более запутанной. Как бы там ни было, сейчас Борис Щербаков здоров, и это самое главное.

14 декабря 2023, 17:28
Борис Щербаков. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба / Настя Баранова
Фото: пресс-служба / Настя Баранова
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: © 2023 Studio Ghibli

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