Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова

Стало известно, как Любовь Успенская отреагировала на новость о возможном судебном разбирательстве.

Отношения знаменитой певицы и поп-короля являются ярким примером того, что от любви до ненависти действительно бывает всего один шаг. Много лет назад, еще до женитьбы с Примадонной, Киркоров звал Успенскую замуж. Затем коллеги по цеху долгое время дружили и признавались друг другу в теплых чувствах. А теперь между ними разгораются громкие разборки.

В последнее время Филипп Киркоров и Любовь Успенская ведут себя как настоящие враги, то и дело соревнуясь в колких высказываниях друг о друге. А накануне стало известно, что поп-король решил перевести противостояние с артисткой на новый уровень. Как писали RT, певец подал к коллеге иск о защите чести и достоинства на 10 миллионов рублей.

Отмечалось, что Киркорова возмутили жесткие формулировки, прозвучавшие из уст исполнительницы шансона в недавнем интервью. Многим было интересно, как Успенская отреагирует на претензии поп-короля и многомиллионный иск от него. Теперь ее неожиданный ответ раскрыла адвокат Елена Сенина.

Как пишет Пятый канал, по словам юриста, певица не стала воспринимать эту информацию близко к сердцу. Представительница отметила, что звезда отреагировала на новости очень спокойно и не поддалась эмоциям. Более того, Любовь Успенская дала понять, что у нее есть куда более важные дела, чем разборки с бывшим приятелем.

"В настоящий момент у артистки огромное количество творческих планов, скоро юбилейный концерт", – процитировал Сенину телеканал "360".

Остается только надеяться, что разгоревшийся конфликт не станет финальной точкой истории этой долгой дружбы. Хотелось бы верить, что Любовь Успенская и Филипп Киркоров еще смогут помириться и простить друг другу обиды.