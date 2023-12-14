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Четверг 14 декабря

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Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях

Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях
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Супруга Евгения Петросяна пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые беспокоят ее уже несколько дней.

В отличие от знаменитого мужа, Татьяна Брухунова не имеет к сцене никакого отношения. Несмотря на это, ее имя регулярно мелькает в заголовках прессы. Молодая жена юмориста остается на слуху благодаря личному блогу, которые ведет уже не один год. И если сам Евгений Петросян с публикой не слишком откровенен, то его избранница регулярно делится в социальных сетях как радостями, так и проблемами.

Накануне Татьяна Брухунова вышла на связь с тревожной новостью и рассказала о своих мучениях. Возлюбленная артиста эстрады сообщила поклонникам, что страдает от головной боли, которая не прекращается уже пять дней. По словам владелицы блога, с такой же проблемой столкнулись многие ее подписчики.

Как пишет Пятый канал, некоторые пользователи предположили, что причиной недуга могла стать вирусная инфекция. Однако жена Евгения Петросяна это мнение опровергла. Брухунова объяснила, что абсолютно здорова, ведь поставила себе все необходимые прививки. По ее мнению, боли спровоцировали спазмы сосудов, возникшие из-за резких перепадов температуры.

Впрочем, даже в такой неприятной ситуации Татьяна Брухунова продемонстрировала выдержку и самообладание. Более того, жена Петросяна поддержала подписчиков, которых мучает та же проблема. Владелица страницы призвала аудиторию перетерпеть приступы, как бы ни было тяжело. Этот совет очень актуален, учитывая, что иногда различные препараты и лекарства не помогают облегчить страдания, а лишь приводят к новым проблемам. В том числе это касается рисков использования снотворных средств, о которых пишет Ридлайф.ру.

14 декабря 2023, 12:37
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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