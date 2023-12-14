Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина

В начале декабря 2023 года Сергей Пенкин получил долгожданное звание Заслуженного артиста России. Радостное событие заставило задуматься и о вечном.

Высокое звание дает обладателю определенные преимущества. Например, теперь Сергей Пенкин имеет льготное налогообложение, а когда выйдет на пенсию, сможет получать надбавку. Кроме того, теперь артист имеет право на захоронение на одном из самых элитных кладбищ Москвы – Новодевичьем.

Сергей Пенкин, несмотря на то что пребывает в прекрасном расположении духа и здоровья, уже сейчас знает, что откажется от этой привилегии. Артист поделился, что хочет упокоиться на своей малой родине, в Пензе. Для певца важно, чтобы его помнили в родном городе.

Да и на Новодевичьем кладбище конкуренция высока! Сергей Пенкин не хочет затеряться среди звездных "соседей".

"Там я буду один артист на кладбище, а здесь таких много. Не хочу быть со всеми", – поделился Заслуженный артист.

Более того, по словам звезды, в родном городе уже хотят назвать улицу в его честь. Сергей Пенкин надеется, что после смерти его пензенскую квартиру превратят в музей. Певец даже начал готовить жилплощадь к судьбе мемориала.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, почему Сергей Пенкин рад, что не попал в "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой.