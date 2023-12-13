Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой

Иван Янковский коротко ответил, что думает о незаконной публикации и причастных к ней.

Последние несколько недель на просторах Интернета непрерывно обсуждают сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+), снятый известным режиссером Жорой Крыжовниковым. Последние серии проекта еще не вышли на экраны, но он уже обрел огромное количество поклонников и получил звание главной премьеры минувшей осени. А талантливые актеры, в числе которых оказался и наследник знаменитой творческой династии Иван Янковский, стали настоящими звездами.

Впрочем, какой бы нашумевшей картина ни была, у нее есть свои недостатки. Например, в сериале нашли несколько грубых киноляпов, о которых пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако на интерес публики эти небольшие недоработки никак не влияют. Напротив, с каждой новой серией ажиотаж только растет, а фанаты все больше ждут продолжения.

Увы, недобросовестные люди умело пользуются подобной шумихой вокруг сериала. Как известно, на днях в Сеть утекло продолжение "Слова пацана", официальный выход которого был запланирован на 14 декабря. Иван Янковский, сыгравший роль Вовы Адидаса, отреагировал на слив новых серий одной фразой.

Как уточняет телеканал "360", на опубликованных роликах можно заметить водяные знаки, а значит, в Сеть попала рабочая копия материалов. Внук Олега Янковского не стал грубо ругать тех, кто виновен в утечке, а лишь пошутил над случившимся. "Кто слил, тот чушпан", – написал актер в социальных сетях.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино. В список попал и Иван Янковский, который уже успел прославиться другими работами.