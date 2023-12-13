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Среда 13 декабря

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Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой

Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой
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Анастасия Волочкова раскрыла, какую бесценную возможность ей предоставила Алла Пугачева.

Сегодня знаменитую балерину смело можно назвать одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. Однако далеко не все говорят о танцовщице только хорошее. А некоторые своей неприязни к ней и вовсе не скрывают. Впрочем, сама Анастасия Волочкова подобное отношение со стороны коллег объясняет банальной завистью.

Недавно у блондинки произошел скандал с Сергеем Лазаревым. Как писали "Дни.ру" ранее, певец оставил балерину прямо на красной дорожке, когда она попросила его сделать совместное фото. Позже артистка прокомментировала поступок коллеги и объяснила, что он, как и многие другие, не может смириться с ее успехом.

Впрочем, в российском шоу-бизнесе пока остались звезды, которым не за чем завидовать танцовщице и конкурировать с ней. В их число входит и Алла Пугачева. Судя по всему, Анастасия Волочкова и Примадонна относятся друг к другу со взаимным уважением. Ведь однажды, как призналась балерина, артистка эстрады даже оказала ей ценный знак внимания.

В новом интервью блондинка на всю страну похвасталась щедрым подарком, который преподнесла ей Алла Пугачева. Портал "Страсти" уточняет, что Примадонна дала танцовщице право исполнять песню "Мне нравится, что вы больны не мной" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Более того, в свое время блондинка даже сняла собственный клип на эту композицию. Поэтому сегодня Анастасия Волочкова называет эту новогоднюю картину своей любимой.

13 декабря 2023, 10:56
Анастасия Волочкова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Внимание, новости!✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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