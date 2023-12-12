Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто

Наталья Штурм попала в неприятную ситуацию прямо во дворе дома.

Уже долгое время известная певица привлекает к себе внимание не столько творческими успехами, сколько эпатажными выходками. Имя знаменитости часто всплывает в связи с ее громкими высказываниями, скандальными историями и откровенными снимками в социальных сетях. Однако последние несколько дней о семье Натальи Штурм говорят особенно активно.

Увы, на этот раз поводы для обсуждения звезды 90-х оказались далеко не безобидными. В минувшие выходные стало известно, что в квартире дочери исполнительницы случился пожар. Ранее "Дни.ру" писали о подробностях произошедшего. Однако на этом испытания в жизни певицы не закончились.

Теперь стало известно, что Наталья Штурм попала в еще одну беду. Как выяснилось, артистка получила травму в результате инцидента с авто. Пятый канал уточняет, что знаменитость стала жертвой невнимательности одного из водителей прямо во дворе.

По словам певицы, она шла по тротуару, когда в нее врезалась машина. Автомобиль двигался задним ходом, при этом багажник был нараспашку открыт. Наталья Штурм поделилась, что ударилась об дверцу головой и упала под колеса. Несмотря на это, как рассказала звезда, водитель иномарки не спешил оказать ей помощь.

Через некоторое время мужчина все же помог знаменитости подняться и даже усадил ее в свою машину. Однако этот благородный жест с его стороны обернулся скандалом. По словам артистки, вскоре водитель начал выгонять ее на улицу, а затем и вовсе выволок из автомобиля. Певица не стала обращаться к медикам и сотрудникам полиции, хотя ее самочувствие после случившегося оставляет желать лучшего.

"У меня шишка на голове, это видели. Я зашла в магазин, спросила продавщиц. Очень тошнит", – поделилась Наталья Штурм.