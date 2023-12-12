Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником

Агата Муцениеце снова вышла в свет в компании мужчины. Примечательно, что им оказался все тот же известный ресторатор.

Если раньше личную жизнь актрисы обсуждала буквально вся страна, то за последние несколько лет все изменилось. После развода с Павлом Прилучным, который состоялся в 2020 году, звезда предпочитала не распространяться о своих любовных приключениях. Возможно, все дело в том, что знаменитости было не о чем рассказывать. Или же Агата Муцениеце попросту не встретила того, кого захотела бы представить публике.

С момента расставания с бывшим мужем артистке не раз приписывали романы с коллегами. Впрочем, звезда слухи не подтверждала. Со стороны казалось, будто брюнетка намеренно осторожничает и делает все, чтобы избежать лишних разговоров. Однако ее недавнее появление на одном из мероприятий спровоцировало новую волну сплетен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной. На снимках, которые появились в Сети, актриса позировала рядом с известным ресторатором Владимиром Перельманом. Временные спутники выглядели настолько счастливыми, что поклонники принялись гадать, что же связывает их на самом деле – роман или дружба.

Теперь догадки тех, кто приписывал артистке и бизнесмену романтические отношения, укрепились еще больше. Накануне Агата Муцениеце вновь появилась на публике с тем же загадочным спутником. Ресторатор поддержал звезду на премьере фильма "Честный развод — 3. Бенефис", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Как и в прошлый раз, Муцениеце и Перельман вместе позировали перед камерами. На снимке, которым поделился телеграм-канал "Дни.ру", актриса и предприниматель смотрятся очень гармонично. Брюнетка выбрала для мероприятия красное платье с открытыми плечами, а ее спутник облачился в многослойный образ с джинсовой курткой. Однако ответ на интересующий всех вопрос Агата Муцениеце так и не дала.