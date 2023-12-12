Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником

Сколько стоит елка Киркорова? Тесты Кравец об Аллегровой в обносках Игры Сонник

Топ новостей недели

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Вторник 12 декабря

16:46Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто 16:06Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях 15:07Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником 15:00Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах 14:00Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу 12:31Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру 12:08Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 10:42Показавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 07:01Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых 06:42Ешьте их ежедневно: названы полезные для мозга продукты 05:48"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда 05:27Почему я бабушка? 64-летний Дибров обиделся на хейтеров 04:37Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном 04:08Разборки с тестем: Денис Клявер не стал скрывать семейные порядки 03:52Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину 02:5541-летний DJ Smash поделился нежной семейной тайной 02:15ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google 01:44Борись со стрессом правильно: эти продукты улучшат настроение 17:54Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры 16:44"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына 15:49Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну 15:35Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку 14:02Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков 12:35Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 10:59Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина 08:20Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина 07:45Пять фатальных ошибок при лечении гриппа и простуды 07:13Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма 06:45Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта 05:58Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом 05:08Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты 04:34Названо имя самого капризного российского артиста 02:58Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра 02:30Три правила правильного питания в новогодние праздники 02:01Желудочный грипп: как пережить ротавирус с минимальным дискомфортом 17:11Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения 15:33На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова 13:30Брак Уилла Смита спасла пощечина на "Оскаре" 12:21Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться? 10:55Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 04:33Как сформировать здоровую самооценку: рекомендации от медицинского психолога 19:13Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 18:20Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности 18:06Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему 16:41Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима 12:47Как правильно выбрать тур, чтобы не попасть в лапы мошенников? 12:37Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом 10:28Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве 09:16Гастроэнтеролог Вялов раскрыл связь болезни печени с расстройством личности 08:35Пять причин начать учебу в любом возрасте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником

Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
591

Агата Муцениеце снова вышла в свет в компании мужчины. Примечательно, что им оказался все тот же известный ресторатор.

Если раньше личную жизнь актрисы обсуждала буквально вся страна, то за последние несколько лет все изменилось. После развода с Павлом Прилучным, который состоялся в 2020 году, звезда предпочитала не распространяться о своих любовных приключениях. Возможно, все дело в том, что знаменитости было не о чем рассказывать. Или же Агата Муцениеце попросту не встретила того, кого захотела бы представить публике.

С момента расставания с бывшим мужем артистке не раз приписывали романы с коллегами. Впрочем, звезда слухи не подтверждала. Со стороны казалось, будто брюнетка намеренно осторожничает и делает все, чтобы избежать лишних разговоров. Однако ее недавнее появление на одном из мероприятий спровоцировало новую волну сплетен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной. На снимках, которые появились в Сети, актриса позировала рядом с известным ресторатором Владимиром Перельманом. Временные спутники выглядели настолько счастливыми, что поклонники принялись гадать, что же связывает их на самом деле – роман или дружба.

Теперь догадки тех, кто приписывал артистке и бизнесмену романтические отношения, укрепились еще больше. Накануне Агата Муцениеце вновь появилась на публике с тем же загадочным спутником. Ресторатор поддержал звезду на премьере фильма "Честный развод — 3. Бенефис", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Как и в прошлый раз, Муцениеце и Перельман вместе позировали перед камерами. На снимке, которым поделился телеграм-канал "Дни.ру", актриса и предприниматель смотрятся очень гармонично. Брюнетка выбрала для мероприятия красное платье с открытыми плечами, а ее спутник облачился в многослойный образ с джинсовой курткой. Однако ответ на интересующий всех вопрос Агата Муцениеце так и не дала.

12 декабря 2023, 15:07
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто

Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто
Наталья Штурм попала в неприятную ситуацию прямо во дворе дома. Уже долгое время известная певица привлекает к себе внимание не столько творческими успехами, сколько эпатажными выходками.

Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях

Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях
Ксения Бородина рассказала, как помогает своим наследницам делать успехи в учебе. Не секрет, что звезда "Дома-2" реализовалась не только в профессии, но и в материнстве.

Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах

Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах
Филипп Киркоров пришел к успеху в далекие 90-е. Более 30 лет назад эстрадный певец получил главную награду песенного конкурса "Шлягер-90", исполнив композицию "Небо и земля". На сегодняшний день артист считается закоренелым представителем шоу-бизнеса, поэтому изнанка этого мира ему хорошо знакома.

Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу

Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу
Иосиф Пригожин опубликовал в социальных сетях трогательный пост, посвященный выступлению супруги. Как известно, личная жизнь Валерии не всегда была безоблачной.

Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло

Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло
Лера Кудрявцева вышла на связь в личном блоге, высказав все накопившиеся возмущения. На экранах знаменитая ведущая всегда кажется счастливой и жизнерадостной.

Выбор читателей

11/12ПндВскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина 11/12ПндИзвестная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 11/12ПндСразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры 11/12ПндРастущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина 11/12ПндМария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом 11/12Пнд"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына