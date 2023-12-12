Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу

Иосиф Пригожин опубликовал в социальных сетях трогательный пост, посвященный выступлению супруги.

Как известно, личная жизнь Валерии не всегда была безоблачной. Певица не раз пробовала построить крепкую семью, но долгое время не могла обрести желанную гармонию. А второй брак звезды и вовсе обернулся настоящим кошмаром. Десять лет она терпела унижения, побои и издевательства от избранника. И лишь третий муж Иосиф Пригожин смог ее по-настоящему осчастливить.

Многие называют союз артистки и продюсера идеальным. И не зря! Супруги вместе уже 20 лет, но по-прежнему смотрят друг на друга с любовью. В том, что семейная жизнь сложилась, есть большая заслуга Иосифа Пригожина. Все годы брака он относится к жене с трепетом и, как шутят поклонники, является ее самым преданным фанатом. Теперь продюсер в очередной раз подтвердил это мнение.

На днях на экраны вышел новый выпуск передачи "Аватар", в котором члены жюри по голосу пытаются отгадать скрывающегося за голограммой артиста. Валерия приняла участие в передаче и спряталась за образом Огненной Ворожеи. Однако в шестом выпуске певицу удалось раскрыть. В своем блоге Иосиф Пригожин высказался о разоблачении супруги в известном телешоу.

Продюсер опубликовал в социальных сетях пост, прикрепив отрывок финального выступления жены в программе. В подписи к ролику супруг поддержал Валерию и дал понять, что был поражен ее пением. "Горжусь и восхищаюсь", – высказался Пригожин.

Эти слова кажутся еще более трогательными, если вспомнить, что продюсер пишет их из больницы. Как стало известно на днях, он столкнулся с проблемами со здоровьем. Ранее "Дни.ру" писали, что вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина.