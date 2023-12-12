Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу

Как известно, личная жизнь Валерии не всегда была безоблачной. Певица не раз пробовала построить крепкую семью, но долгое время не могла обрести желанную гармонию. А второй брак звезды и вовсе обернулся настоящим кошмаром. Десять лет она терпела унижения, побои и издевательства от избранника. И лишь третий муж Иосиф Пригожин смог ее по-настоящему осчастливить.
Многие называют союз артистки и продюсера идеальным. И не зря! Супруги вместе уже 20 лет, но по-прежнему смотрят друг на друга с любовью. В том, что семейная жизнь сложилась, есть большая заслуга Иосифа Пригожина. Все годы брака он относится к жене с трепетом и, как шутят поклонники, является ее самым преданным фанатом. Теперь продюсер в очередной раз подтвердил это мнение.
На днях на экраны вышел новый выпуск передачи "Аватар", в котором члены жюри по голосу пытаются отгадать скрывающегося за голограммой артиста. Валерия приняла участие в передаче и спряталась за образом Огненной Ворожеи. Однако в шестом выпуске певицу удалось раскрыть. В своем блоге Иосиф Пригожин высказался о разоблачении супруги в известном телешоу.
Продюсер опубликовал в социальных сетях пост, прикрепив отрывок финального выступления жены в программе. В подписи к ролику супруг поддержал Валерию и дал понять, что был поражен ее пением. "Горжусь и восхищаюсь", – высказался Пригожин.
Эти слова кажутся еще более трогательными, если вспомнить, что продюсер пишет их из больницы. Как стало известно на днях, он столкнулся с проблемами со здоровьем. Ранее "Дни.ру" писали, что вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина.