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Вторник 12 декабря

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Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло

Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло
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Лера Кудрявцева вышла на связь в личном блоге, высказав все накопившиеся возмущения.

На экранах знаменитая ведущая всегда кажется счастливой и жизнерадостной. Однако не стоит забывать, что этот образ – неотъемлемая часть ее работы. А в обычной жизни звезде, как и каждому человеку, свойственно проявлять совсем другие эмоции. Еще одну свою сторону Лера Кудрявцева продемонстрировала публике накануне.

Не секрет, что последние несколько дней блондинка не может похвастаться своей обычной трудоспособностью. Как писали "Дни.ру" недавно, знаменитость вышла на связь с тревожным сообщением и объявила, что слегла с температурой. Увы, ее проблемы со здоровьем оказались серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Вместе с Сергеем Лазаревым Лера Кудрявцева должна была вести "Песню года" в Минске, но из-за плохого самочувствия оказалась в местной больнице. Когда об этом стало известно, о здоровье звезды, разумеется, начали справляться все неравнодушные. Однако подобную заботу ведущая не оценила, что ясно дала понять в своем телеграм-канале.

Накануне Лера Кудрявцева обратилась ко всем интересующимся с гневной речью в личном блоге. В своем посте попавшая в больницу знаменитость буквально обрушилась на народ с матами. Блондинка возмутилась, что ее телефон не перестает разрываться от сообщений с вопросами о том, как она себя чувствует.

Телеведущая в жесткой форме объяснила, что у нее нет сил отвечать на бесконечный поток смс. Звезда призвала всех небезучастных оказывать реальную поддержку либо идти на три буквы. Как бы грубо это ни звучало, актрису можно понять. Очевидно, Лера Кудрявцева не хотела никого обидеть своей тирадой, а пыталась вразумить людей, путь и не так тактично, как некоторым бы хотелось.

12 декабря 2023, 12:08
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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