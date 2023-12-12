Показавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети

Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге естественный снимок. Но вместо хвалебных комментариев на нее вылился негатив.

Когда-то красоту и ангельскую внешность известной балерины неустанно воспевала публика. Однако за последние годы восхищение сменилось беспокойством и осуждением. Некоторые считают, якобы танцовщица попала под влияние вредных привычек и запустила себя. Впрочем, сама Анастасия Волочкова старается не принимать слова злых языков близко к сердцу.

Многочисленную критику, которая льется в ее сторону, артистка всегда объясняет завистью. Ведь, как известно, она добилась больших высот и зарекомендовала себя как профессионал своего дела. А таким успехом может похвастаться далеко не каждый. И хотя негативных комментариев меньше не становится, звезду это, судя по всему, не слишком заботит.

Несмотря на злые сообщения, Анастасия Волочкова не стесняется показывать себя в блоге без прикрас. Накануне балерина опубликовала в социальных сетях снимок, на котором предстала в полностью естественном виде. Блондинка позировала в своей роскошной гостиной с букетом белых роз, которые давно стали ее визитной карточкой. При этом, как уточнила звезда, на ее лице не было ни капли макияжа.

"Без косметики и картинки на лице, но в окружении уюта и домашней красоты. Кстати, многие вообще говорят, что без косметики и макияжа я выгляжу естественнее", – подписала фото Анастасия Волочкова.

Впрочем, восторг артистки разделили далеко не все. Некоторые буквально высмеяли показавшую себя без макияжа танцовщицу в Сети, оставив ей нелестные сообщения. "Какое самомнение, везде в доме ее портреты", "С синими бровями невозможно выглядеть естественно", "Опять на первом плане тапок Гулливера", – написали пользователи в комментариях.

К счастью, иногда балерине все же удается, как и прежде, купаться в восхищениях и похвале. Ранее "Дни.ру" писали о том, что резко преобразившаяся Анастасия Волочкова привела людей в восторг.