Почему я бабушка? 64-летний Дибров обиделся на хейтеров

Дмитрий Александрович, вероятно, не может смириться с новой реальностью. Он не понимает, почему в Сети на него ополчились незнакомые люди.

Хейтеры довели известного телеведущего. Он начал жаловаться на незнакомцев в Сети, которые критикуют его семью, а также в очередной раз указывают на большую разницу в возрасте между супругами. Полина младше Дмитрия Диброва на 30 лет, но это не мешает влюбленным сохранять тепло в отношениях, сообщает телеканал "360".

В социальных сетях, по словам телеведущего, его даже сравнивают то с бабушкой, то с дедушкой. Якобы молодая супруга греет "косточки дедушке". Подобное панибратство и выводы оскорбляют Дмитрия Диброва.

"Я у них самый противный дед. Они даже называют меня бабушкой! Почему я бабушка?", — возмущается мужчина.

Отметим, что 64-летний Дмитрий Дибров может дать фору даже мужчинам помладше. Ему удалось построить крепкий союз с четвертой женой. С юной Полиной телеведущий познакомился на конкурсе красоты и сразу влюбился. За 14 лет в семье родилось три сына: Саша, Федор и Илья. Экс-фотомодели удается совмещать активную общественную деятельность и воспитание детей.

Всего же Дмитрий Дибров до брака с Полиной официально оформлял отношения трижды. В первом браке у него родился сын, во втором – дочь. Со всеми своими отпрысками телеведущий старается поддерживать хорошие отношения.

Дмитрий Дибров внес огромный вклад в развитие отечественного телевидения. Сначала он работал журналистом в печатных изданиях, а с конца 80-х открыл для себя удивительный мир ТВ. Создал и вел огромное количество проектов. В 2020 перенес микроинсульт, но сумел быстро восстановиться. Сейчас ведет подкаст в эфире федерального канала.