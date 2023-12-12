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Вторник 12 декабря

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Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном

Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном
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Светлана часть своей жизни посвятила разбирательствам с бывшим мужем, который пытался оставить ее без рук. Резонансная история не оставила никого равнодушным.

Удивительное совпадение: две женщины с фамилией Грачева стали символами борьбы с семейным абъюзом. Мужья-тираны не смогли сломить их волю. Напомним, что Маргарита осталась без кистей из-за того, что супруг беспочвенно ее ревновал. Светлане, если так можно выразиться, повезло больше. Руки женщины остались на месте, хоть ей и пришлось пережить страшные муки.

Светлана Грачева рассказала изданию "Страсти", что все еще продолжает судиться с бывшим мужем. Экс-супруга признали виновным, но он не оставляет попыток оспорить обвинительный приговор. Судом установлено, что в Грачев совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Наказание же определено лояльное: 6 месяцев ограничения свободы.

Примечательно, что Светлане больше десяти раз отказывали в возбуждении уголовного дела. искалеченные руки, вероятно, не были весомым аргументом. Полноценная работоспособность у пострадавшей вряд ли когда-то будет восстановлена.

"Всегда верила, что рано или поздно, но Грачев будет наказан. Врагу не пожелаешь пережить все то, что пережила я", – поделилась воспоминаниями женщина.

Оказалось, что сейчас Светлана Грачева продолжает судиться с бывшим мужем. Рассматривается дело по разделу совместно нажитого имущества. также женщина добивается оказания платной медицинской помощи. Она считает, что практика рассмотрения дел по домашнему насилию в нашей стране еще не полностью сформирована. Важно не замалчивать подобные факты и добиваться адекватного наказания для домашних тиранов.

12 декабря 2023, 04:37
Молоточек судьи. Фото: © Pogiba Aleksandra\ news.ru/www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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