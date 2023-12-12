Разборки с тестем: Денис Клявер не стал скрывать семейные порядки

Певец рассказал, какие планы у него на предстоящие новогодние праздники. Денис Клявер не исключил, что вновь ему придется разбираться с близким родственником.

48-летний певец не стал скрывать свои планы на предстоящие новогодние праздники. Мужчина продолжит придерживаться семейной традиции. Вместе с детьми и женой Денис Клявер отправится к родителям супруги. Так происходит уже несколько лет подряд, сообщает "Пятый канал".

У нынешней жены музыканта Ирины очень хлебосольные родители. Папа супруги, по признанию самого Клявера, готовит великолепный плов. Мамы заняты нарезанием салатов и выпечкой. Небольшие недопонимания возникают лишь между мужчинами. они спорят, каким должно быть мясо для шашлыка: сильно печеным или же покрытым небольшой корочкой.

"Воинственные разборки с тестем, но пока мирно выходим из ситуации", — резюмирует экс-солист дуэта "Чай вдвоем".

Напомним, что отец Дениса Илья Олейников, к сожалению, ушел из жизни 12 лет назад. Ранее он тоже с большим удовольствием принимал участие в подобных посиделках. Клявер создал большую семью. В трех официальных браках он дважды стал отцом, сейчас также принимает участие в воспитании падчерицы Анастасии. многие помнят громкую историю с признанием внебрачной дочери Эвелин. Она родилась от большой любви музыканта и солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны. Клявер встречался с исполнительницей хита "Люби меня по-французски", будучи в официальном браке.

Отметим, несмотря на наличие знаменитого отца, Денис Клявер сумел собственным трудом заработать себе достойное место на отечественной сцене. Мужчина, как в составе группы, так и сольно, исполнил "золотые" хиты. Певец также снимался в кино и участвовал в дубляже мультфильма.