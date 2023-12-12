41-летний DJ Smash поделился нежной семейной тайной

Андрей Ширман редко рассказывает о том, что происходит в его личной жизни. Мужчина считает, что подобное – не для широкой публики. Рассказываем. о каком секрете он не смог молчать.

Музыка в исполнении DJ Smash звучала из колонок модных ночных клубов в начале двухтысячных. Сейчас его синглы все еще можно услышать, но былого размаха уже нет. Сам Андрей Ширман признается, что активный клубный образ жизни остался позади. Сейчас он по-прежнему работает, создавая музыку, но все свободное время старается провести с семьей. Оказалось, как пишет женский журнал Клео.ру, диджей скоро вновь станет отцом.

Ранее в паре музыканта и модели Анастасии Кривошеевой родилась дочь. Сейчас малышке уже два года. Семья приняла решение вновь познать радость появления на свет ребенка – женщина вновь беременна. Андрей Ширман решил не раскрывать дату родов и пол нового человека, который порадует маму и папу не меньше, чем первая девочка. Отметим, что и первую беременность Анастасия прятала от общественности. Вероятно, у женщины был силен страх перед сглазом и негативной энергией. Все обошлось – девочка родилась здоровой и очень красивой.

Отметим, что дети Ширмана точно не будут ни в чем нуждаться. Мужчина, несмотря на увлечение музыкой, является владельцем сети ресторанов в Москве. В его собственности также студия звукозаписи, караоке-бар, развлекательный портал. Отчисления от треков приходят на счет диджея с завидной регулярностью. Его музыка вне времени, хиты по-прежнему можно услышать в самых неожиданных местах: из окон машин, из наушников прохожих, во время выступлений танцоров.

41-летний мужчина – обладатель нескольких престижных музыкальных наград. Он активный участник столичной светской тусовки. Среди композиций Ширмана есть треки как на русском, так и на английском языке.