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Понедельник 11 декабря

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Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры

Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры
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Король эстрады Филипп Киркоров рассказал, что знаком с талантом SHAMANа более 10 лет.

11 декабря состоялась пресс-конференция по случаю завершения голосования российской национальной музыкальной премии “Виктория”, в ходе которой Филипп Киркоров вспоминал свой долгий и интересный путь на российской эстраде. Он и не думал в юности, что сможет так долго оставаться на вершине и получать любовь зрителей. Слова народного артиста приводит женский журнал "Клео.ру".

Свой путь в шоу-бизнесе Филипп Киркоров назвал “35 годами служения Отечеству”. Певец рассказал, что он был свидетелем множества взлетов и падений молодых и талантливых исполнителей. Многие из них пропали со сцены очень быстро и внезапно.

Артист привел и другой пример – певец SHAMAN. По мнению Филиппа Бедросовича, 32-летний артист – один из немногих, кто смог добиться славы и удержать ее. Киркоров вспомнил, что еще в 2010 году услышал пение юного Ярослава Дронова на одном из отборочных туров проекта "Фактор А" и уже тогда понял, что у парня огромный талант и успешное будущее. Тогда король российской эстрады подтолкнул Ярослава смело идти к цели и не сдаваться, несмотря на то, что его не хотели брать в проект из-за внешности. Слова Киркорова, очевидно, помогли молодому певцу, ведь тогда он дошел до финала проекта.

Талантливый юноша пробирался к всеобщему признанию долгие годы, и Филипп Киркоров искренне рад, что SHAMAN, наконец, нашел свое место на звездном Олимпе и получил любовь большого количества поклонников.

11 декабря 2023, 17:54
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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