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Понедельник 11 декабря

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"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына

"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына
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Ксения Собчак редко позволяет поклонникам лицезреть ее в роли мамы. Но сегодня журналистка решила сделать исключение.

Несмотря на популярность, бывшую звезду "Дома-2" нельзя назвать слишком открытым человеком. Как известно, телеведущая любит откровенно беседовать с гостями своего YouTube-канала, вынуждая их обнародовать свои самые потаенные секреты. Но когда дело доходит до ее личной жизни, Ксения Собчак предпочитает хранить молчание.

Журналистка редко говорит о сердечных делах и показывает публике то, что ей не следовало бы видеть. Такой же тактики знаменитость придерживается в воспитании сына. В первый и пока единственный раз экс-ведущая телестройки стала мамой в 2016 году. До появления наследника на свет звезда с трудом могла представить себя мамой, но теперь подходит к этой роли очень самозабвенно и ответственно.

Недавно сыну журналистки исполнилось семь лет. Вероятно, публика была бы только рада наблюдать за тем, как очаровательный ребенок растет, но знаменитая мама редко предоставляет подписчикам шанс полюбоваться мальчиком. Впрочем, сегодня Ксения Собчак решила сделать исключение. Она не только показала наследника в блоге, но и раскрыла некоторые детали его воспитания.

В личном телеграм-канале телеведущая опубликовала снимок с участием сына. Звездная родительница запечатлела мальчика в тот момент, когда он жалобно смотрел в камеру. Ксения Собчак объяснила, что 7-летний сын выпрашивал у нее вторую порцию мороженного, но она отказала ему.

"Я жестокий человек", – в шутку написала знаменитость.

Впрочем, вряд ли кто-то из мам сможет всерьез с ней согласиться. Очевидно, светская львица хочет для сына только лучшего, поэтому иногда ей приходится проявлять строгость. А если кто-то поступок звезды все же осудит, то она наверняка сможет доходчиво объяснить им свою позицию. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак отреагировала на злобные комментарии.

Фото: телеграм-канал Ксении Собчак

11 декабря 2023, 16:44
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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