Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну

Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях душераздирающий ролик. На кадрах запечатлен момент того, как фигурист впервые вышел на лед после всего пережитого.

Подводя итоги уходящего года, можно смело сказать, что история знаменитого спортсмена стала в нем одной из самых обсуждаемых. На протяжении нескольких месяцев вся страна молилась за олимпийского чемпиона и с надеждой ждала хороших новостей о его здоровье. К счастью, теперь все самое страшное осталось позади. Сейчас Роман Костомаров продолжает восстанавливаться и привыкать к своей новой жизни.

После ампутации и протезирования конечностей чемпион вынужден заново учиться тому, что раньше было для него привычным занятием. Например, недавно фигурист сыграл в теннис, но тренировка далась ему нелегко. Как писали "Дни.ру" ранее, фигуристу приходилось постоянно привязывать ракетку к протезу. Теперь же Роман Костомаров решился на еще один серьезный шаг в преодолении обстоятельств, в которых оказался.

В личном блоге олимпийского чемпиона появился новый ролик, доказывающий, что сила духа и поддержка способны сотворить практически невозможное. На камеру запечатлели, как спортсмен встал на коньки после ампутации и уверенно проехался по льду. В этот важный момент его подбадривала за кадром любящая супруга.

"А я говорил, что встану на лед", – с улыбкой сказал Роман Костомаров.

Разумеется, первые шаги на коньках дались фигуристу нелегко. В какой-то момент чемпион не смог удержать равновесие и упал, но эта неприятность не смогла сломить его волю к дальнейшим свершениям. Своей невероятной силой и упорством спортсмен изумил буквально всю страну, а ролик с его достижением собрал тысячи восхищенных комментариев.

"Очень сильное видео", "Это за пределом возможного", "Фантастика, Роман", – поддержали Романа Костомарова пользователи.