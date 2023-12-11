Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну

Сколько стоит елка Киркорова? Тесты Кравец об Аллегровой в обносках Игры Сонник

Топ новостей недели

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Понедельник 11 декабря

16:44"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына 15:49Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну 15:35Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку 14:02Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков 12:35Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 10:59Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина 08:20Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина 07:45Пять фатальных ошибок при лечении гриппа и простуды 07:13Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма 06:45Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта 05:58Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом 05:08Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты 04:34Названо имя самого капризного российского артиста 02:58Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра 02:30Три правила правильного питания в новогодние праздники 02:01Желудочный грипп: как пережить ротавирус с минимальным дискомфортом 17:11Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения 15:33На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова 13:30Брак Уилла Смита спасла пощечина на "Оскаре" 12:21Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться? 10:55Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 04:33Как сформировать здоровую самооценку: рекомендации от медицинского психолога 19:13Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 18:20Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности 18:06Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему 16:41Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима 12:47Как правильно выбрать тур, чтобы не попасть в лапы мошенников? 12:37Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом 10:28Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве 09:16Гастроэнтеролог Вялов раскрыл связь болезни печени с расстройством личности 08:35Пять причин начать учебу в любом возрасте 01:27"Шанса вернуться к мужу нет": Катя Лель объяснила развод вмешательством НЛО 00:47Флюс или новая пластика: 56-летний Киркоров изумил опухшим донельзя лицом 18:46Леонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями 17:28Якубовичу пришлось сбрить усы из-за нелепой случайности 16:30Аллилуйя: резко преобразившаяся Волочкова привела людей в восторг 15:10Афишировать не хочет: близкий человек рассекретил тайный талант Пугачевой 14:36Становится похож на сына-фрика Яковлевой: Тишман напугал наколками на лице 13:43Не Подольская: Пресняков решил отмечать Новый год в компании известной красавицы 11:49Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова 10:58"Золото и бриллианты": подарки на день рождения Валюшкиной изумили дороговизной 10:18Названы пять провоцирующих деменцию факторов 09:52Конец странных прямых эфиров: треш-стримы собираются запретить 09:35ТОП-3 опасных для печени продукта: они разрушают орган 09:10Вино и коньяк: названа дата начала роста цен на алкоголь 08:48Их преследует счастье и удача: ТОП-5 женских имен 08:03Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина 07:19Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега 06:48Безумно тяжело: Владимир Яглыч рассказал о неприглядной стороне актерского ремесла 05:48В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну

Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну
449

Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях душераздирающий ролик. На кадрах запечатлен момент того, как фигурист впервые вышел на лед после всего пережитого.

Подводя итоги уходящего года, можно смело сказать, что история знаменитого спортсмена стала в нем одной из самых обсуждаемых. На протяжении нескольких месяцев вся страна молилась за олимпийского чемпиона и с надеждой ждала хороших новостей о его здоровье. К счастью, теперь все самое страшное осталось позади. Сейчас Роман Костомаров продолжает восстанавливаться и привыкать к своей новой жизни.

После ампутации и протезирования конечностей чемпион вынужден заново учиться тому, что раньше было для него привычным занятием. Например, недавно фигурист сыграл в теннис, но тренировка далась ему нелегко. Как писали "Дни.ру" ранее, фигуристу приходилось постоянно привязывать ракетку к протезу. Теперь же Роман Костомаров решился на еще один серьезный шаг в преодолении обстоятельств, в которых оказался.

В личном блоге олимпийского чемпиона появился новый ролик, доказывающий, что сила духа и поддержка способны сотворить практически невозможное. На камеру запечатлели, как спортсмен встал на коньки после ампутации и уверенно проехался по льду. В этот важный момент его подбадривала за кадром любящая супруга.

"А я говорил, что встану на лед", – с улыбкой сказал Роман Костомаров.

Разумеется, первые шаги на коньках дались фигуристу нелегко. В какой-то момент чемпион не смог удержать равновесие и упал, но эта неприятность не смогла сломить его волю к дальнейшим свершениям. Своей невероятной силой и упорством спортсмен изумил буквально всю страну, а ролик с его достижением собрал тысячи восхищенных комментариев.

"Очень сильное видео", "Это за пределом возможного", "Фантастика, Роман", – поддержали Романа Костомарова пользователи.

11 декабря 2023, 15:49
Роман Костомаров. Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

По теме

Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу

До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех

"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына

"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына
Ксения Собчак редко позволяет поклонникам лицезреть ее в роли мамы. Но сегодня журналистка решила сделать исключение. Несмотря на популярность, бывшую звезду "Дома-2" нельзя назвать слишком открытым человеком.

Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков

Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков
Александр Серов признался, что балует своих родных денежными подарками. Помимо блестящей карьеры, знаменитый на всю страну артист может похвастаться дружной и любящей семьей.

Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена

Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена
По словам журналистки, Алла Пугачева и ее супруг-иноагент больше не могут похвастаться прежним финансовым положением. Весной 2022 года Примадонна вместе с мужем и детьми покинула родину.

Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина

Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина
Филипп Киркоров рассказал, почему над его наследниками подшучивают в учебном заведении. Поп-король российской эстрады не только добился успеха в карьере, но и состоялся как родитель.

Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина

Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина
Продюсер напугал близких и друзей, попав в больницу. Позже удалось выяснить, что же случилось с Иосифом Пригожиным на самом деле. 54-летний муж певицы Валерии попал в больницу.

Выбор читателей

09/12СбтПожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности 09/12СбтВдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему 10/12ВскКиркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 09/12СбтЛюбовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 10/12ВскНа ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова 10/12ВскВесила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения