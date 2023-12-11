Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков

Александр Серов признался, что балует своих родных денежными подарками.

Помимо блестящей карьеры, знаменитый на всю страну артист может похвастаться дружной и любящей семьей. Очевидно, певец и сам осознает, что это большая редкость для людей его профессии. Вероятно, именно поэтому Александр Серов готов все сделать для своих родных и ничего для них не жалеет.

Личная жизнь композитора всегда была довольно насыщенной и обсуждаемой. Однако женат 72-летний музыкант был всего один раз. О своей бывшей супруге Елене Стебеневой он предпочитает не вспоминать, ведь после развода им так и не удалось наладить отношения. Зато с единственной дочкой Мишель артиста связывают самые добрые чувства.

Не так давно взрослая наследница певца создала собственную семью и стала мамой. В 2020 году Александр Серов стал дедушкой в первый раз, а спустя два года его статус укрепился появлением на свет второго малыша. Своих внуков, Мию и Макара, композитор видит не так часто, как ему бы хотелось. Однако он души не чает в детях и регулярно балует их денежными подарками.

В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" на НТВ Александр Серов раскрыл, сколько тратит на любимых внуков. Выяснилось, что на близких он выделяет буквально астрономическую сумму, которая некоторым и не снилась. По словам артиста, каждый месяц он отправляет на обеспечение младших членов семьи полмиллиона рублей.

При этом игрушки и другие подобные подарки музыкант предпочитает не покупать. Впрочем, мама ребятишек его позицию полностью разделяет. В студии передачи Мишель отметила, что дети быстро растут, поэтому им всегда приходится что-то докупить. К счастью, щедрый дедушка Александр Серов полностью обеспечивает молодую семью всем необходимым.