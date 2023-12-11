Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена

По словам журналистки, Алла Пугачева и ее супруг-иноагент больше не могут похвастаться прежним финансовым положением.

Весной 2022 года Примадонна вместе с мужем и детьми покинула родину. С тех пор утекло много воды, и жизнь звездной семьи сильно изменилась. Певица и ее супруг обосновались за границей, лишившись источников дохода в России. Если раньше Алла Пугачева и Максим Галкин* ни в чем себе не отказывали, то теперь, как поговаривают, их дела идут уже не так хорошо.

Впрочем, муж-иноагент артистки и не скрывает, что сейчас переживает не лучшие времена. Накануне о проблемах в семье Примадонны заявила и известная ведущая Алена Жигалова. В новом выпуске на своем YouTube-канале журналистка раскрыла, что финансовое положение звездной четы оставляет желать лучшего.

"Времена для них с Галкиным* настали голодные", – рассказала Жигалова.





По мнению телеведущей, именно по этой причине давно оставившая карьеру на сцене Алла Пугачева задумалась о возобновлении концертной деятельности. Ведь совсем скоро, как отметила журналистка, семье певицы придется поумерить свои аппетиты.

Алена Жигалова отметила, что раньше артистка и юморист могли позволить себе личный вагон поезда. Теперь же, по ее словам, их заработков хватает лишь на бизнес-класс европейских авиалиний. Если так будет продолжаться и дальше, то не за горами, как считает журналистка, и перелеты по самым скромным тарифам.

"Максим, из-за твоих стендапов скоро вообще пересядете на эконом, с детьми на коленках, потому что денег на четыре места не хватит", – обратилась к шоумену телеведущая.

Впрочем, вполне возможно, что возвращаться на сцену Примадонне не придется. Ранее "Дни.ру" писали о том, что близкий человек рассекретил еще один талант артистки. Оказалось, Алла Пугачева владеет искусством живописи и вполне может организовать галерею из собственных работ, если того пожелает.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

