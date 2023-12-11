Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена

Сколько стоит елка Киркорова? Тесты Кравец об Аллегровой в обносках Игры Сонник

Топ новостей недели

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Понедельник 11 декабря

14:02Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков 12:35Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 10:59Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина 08:20Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина 07:45Пять фатальных ошибок при лечении гриппа и простуды 07:13Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма 06:45Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта 05:58Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом 05:08Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты 04:34Названо имя самого капризного российского артиста 02:58Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра 02:30Три правила правильного питания в новогодние праздники 02:01Желудочный грипп: как пережить ротавирус с минимальным дискомфортом 17:11Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения 15:33На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова 13:30Брак Уилла Смита спасла пощечина на "Оскаре" 12:21Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться? 10:55Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 04:33Как сформировать здоровую самооценку: рекомендации от медицинского психолога 19:13Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 18:20Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности 18:06Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему 16:41Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима 12:47Как правильно выбрать тур, чтобы не попасть в лапы мошенников? 12:37Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом 10:28Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве 09:16Гастроэнтеролог Вялов раскрыл связь болезни печени с расстройством личности 08:35Пять причин начать учебу в любом возрасте 01:27"Шанса вернуться к мужу нет": Катя Лель объяснила развод вмешательством НЛО 00:47Флюс или новая пластика: 56-летний Киркоров изумил опухшим донельзя лицом 18:46Леонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями 17:28Якубовичу пришлось сбрить усы из-за нелепой случайности 16:30Аллилуйя: резко преобразившаяся Волочкова привела людей в восторг 15:10Афишировать не хочет: близкий человек рассекретил тайный талант Пугачевой 14:36Становится похож на сына-фрика Яковлевой: Тишман напугал наколками на лице 13:43Не Подольская: Пресняков решил отмечать Новый год в компании известной красавицы 11:49Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова 10:58"Золото и бриллианты": подарки на день рождения Валюшкиной изумили дороговизной 10:18Названы пять провоцирующих деменцию факторов 09:52Конец странных прямых эфиров: треш-стримы собираются запретить 09:35ТОП-3 опасных для печени продукта: они разрушают орган 09:10Вино и коньяк: названа дата начала роста цен на алкоголь 08:48Их преследует счастье и удача: ТОП-5 женских имен 08:03Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина 07:19Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега 06:48Безумно тяжело: Владимир Яглыч рассказал о неприглядной стороне актерского ремесла 05:48В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза 03:13Слезы на глазах: Яна Поплавская не может смириться с решением сына 02:34Одиночество: чем полезно желание побыть без общества 01:57Ученые придумали метод эффективной борьбы с диабетом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена

Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена
568

По словам журналистки, Алла Пугачева и ее супруг-иноагент больше не могут похвастаться прежним финансовым положением.

Весной 2022 года Примадонна вместе с мужем и детьми покинула родину. С тех пор утекло много воды, и жизнь звездной семьи сильно изменилась. Певица и ее супруг обосновались за границей, лишившись источников дохода в России. Если раньше Алла Пугачева и Максим Галкин* ни в чем себе не отказывали, то теперь, как поговаривают, их дела идут уже не так хорошо.

Впрочем, муж-иноагент артистки и не скрывает, что сейчас переживает не лучшие времена. Накануне о проблемах в семье Примадонны заявила и известная ведущая Алена Жигалова. В новом выпуске на своем YouTube-канале журналистка раскрыла, что финансовое положение звездной четы оставляет желать лучшего.

"Времена для них с Галкиным* настали голодные", – рассказала Жигалова.


По мнению телеведущей, именно по этой причине давно оставившая карьеру на сцене Алла Пугачева задумалась о возобновлении концертной деятельности. Ведь совсем скоро, как отметила журналистка, семье певицы придется поумерить свои аппетиты.

Алена Жигалова отметила, что раньше артистка и юморист могли позволить себе личный вагон поезда. Теперь же, по ее словам, их заработков хватает лишь на бизнес-класс европейских авиалиний. Если так будет продолжаться и дальше, то не за горами, как считает журналистка, и перелеты по самым скромным тарифам.

"Максим, из-за твоих стендапов скоро вообще пересядете на эконом, с детьми на коленках, потому что денег на четыре места не хватит", – обратилась к шоумену телеведущая.

Впрочем, вполне возможно, что возвращаться на сцену Примадонне не придется. Ранее "Дни.ру" писали о том, что близкий человек рассекретил еще один талант артистки. Оказалось, Алла Пугачева владеет искусством живописи и вполне может организовать галерею из собственных работ, если того пожелает.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

11 декабря 2023, 12:35
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал "Алена, блин!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Афишировать не хочет: близкий человек рассекретил тайный талант Пугачевой

Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков

Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков
Александр Серов признался, что балует своих родных денежными подарками. Помимо блестящей карьеры, знаменитый на всю страну артист может похвастаться дружной и любящей семьей.

Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина

Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина
Филипп Киркоров рассказал, почему над его наследниками подшучивают в учебном заведении. Поп-король российской эстрады не только добился успеха в карьере, но и состоялся как родитель.

Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина

Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина
Продюсер напугал близких и друзей, попав в больницу. Позже удалось выяснить, что же случилось с Иосифом Пригожиным на самом деле. 54-летний муж певицы Валерии попал в больницу.

Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом

Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом
Пара долгое время была вместе. Павел и Мария стали родителями троих сыновей. Почему же распалась семья? женщина честно ответила на этот вопрос. После развода бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, сообщает "Пятый канал".

Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты

Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты
49-летний актер дважды был женат официально, еще раз союз Марата Башарова узаконили по исламу. К сожалению, ни один из союзов не продержался долго. Мужчина заявил, что вновь собрался в ЗАГС. Артист решился сделать своей избраннице предложение руки и сердца.

Выбор читателей

09/12СбтПожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности 09/12СбтИзвестная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима 09/12СбтВдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему 10/12ВскКиркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 09/12СбтЛюбовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 10/12ВскНа ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова