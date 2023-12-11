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Понедельник 11 декабря

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Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина

Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина
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Филипп Киркоров рассказал, почему над его наследниками подшучивают в учебном заведении.

Поп-король российской эстрады не только добился успеха в карьере, но и состоялся как родитель. Несмотря на плотный рабочий график, артист старается проводить с детьми как можно больше времени и основательно подходить к вопросу их воспитания. Но как бы Филипп Киркоров ни старался уберечь своих наследников, ему не всегда это удается.

В новом ролике на YouTube-канале Эльдара Джарахова певец признался, что сейчас его дочь и сын переживают не самый простой период взросления. Примером своей семьи поп-король в очередной раз доказал, что звездная фамилия может приносить не только преимущества, но и проблемы. Это в полной мере ощутили на себе и 12-летняя Алла-Виктория с 11-летним Мартином.

Филипп Киркоров рассказал, что его растущих без мамы детей затравили в школе. По словам артиста, наследникам приходится выслушивать много неприятного от одноклассников, в том числе про его публичные выходки и пластические операции.

"Иногда мои приходят с такими какими-то: ''Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная?'' Это Собчак, когда было интервью у меня", – вспомнил Филипп Киркоров.

Поп-король заключил, что быть детьми артистов очень нелегко. Но, по словам звездного отца, Алла-Виктория и Мартин растут добрыми и пока не планируют связывать жизнь с шоу-бизнесом. Кроме того, певец старается помогать наследникам справляться с насмешками в школе. Филипп Киркоров рассказал, что у него его особый воспитательный метод, но раскрывать подробности не стал.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров рассказал об изнанке популярности.

11 декабря 2023, 10:59
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал "ДЖАРАХОВ"✓ Надежный источник

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

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