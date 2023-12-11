Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина

Продюсер напугал близких и друзей, попав в больницу. Позже удалось выяснить, что же случилось с Иосифом Пригожиным на самом деле.

54-летний муж певицы Валерии попал в больницу. О внеплановой госпитализации стало известно от близких мужчины, пишет RT. Причины же сначала не сообщались. Поклонники, буквально, сходили с ума от переживаний за здоровье продюсера. Около суток потребовалось, чтобы узнать настоящую причину плохого самочувствия Иосифа Пригожина.

"Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в больнице. С чего паника, не понимаю", — цитирует мужчину "Царьград".

Телеканал "360" напоминает, что ранее у Иосифа Пригожина уже были проблемы со здоровьем. Продюсер не скрывал, что тяжело перенес коронавирусную инфекцию в 2021 году. После этого он начал призывать сограждан поставить прививку от ковида, чтобы защититься от негативных последствий недуга.

Напомним, что Иосиф Пригожин – один из самых известных российских продюсеров. Он вывел в свет и дал возможность радовать зрителей таким артистам, как Александр Маршал, Дидюля, Кристина Орбакайте. Обладатель нескольких музыкальных лейблов и женат на певице. Валерия получила вторую волну популярности после бракосочетания с Пригожиным. Пара зарегистрировала отношения двадцать лет назад. Ни скандалов, ни публичных негативных высказываний друг против друга супруги не допускают.

Пара не стала родителями общих малышей. При этом продюсер не раз заявлял, что считает троих детей Валерии своими. Они рождены в первом браке певицы с музыкантом Шульгиным. От первого брака у Пригожина остались сын и дочь. Сейчас они уже взрослые, живут отдельно, но с отцом отношения поддерживают.



