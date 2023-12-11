Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом

Пара долгое время была вместе. Павел и Мария стали родителями троих сыновей. Почему же распалась семья? женщина честно ответила на этот вопрос.

После развода бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, сообщает "Пятый канал". И Мария, и Павел стараются не портить сыновьям "картину мира" скандалами и выяснением отношений. Футболист и светская львица, напомним, в браке родили троих. Женщина четко обозначила причину, по которой многолетний союз, к сожалению подписчиков и поклонников, распался.

Причина развода Павла и Марии заключалась в зацикленности каждого из них на работе. Партнеры отдалились друг от друга. Пропала романтическая составляющая, скрепляющая счастливые семьи.

"Подобная практика, заключающаяся в большом объеме работы, привела к тому, что просто стали разные интересы, ничего общего. Остались просто друзьями", — пояснила женщина.

Напомним, что Павел Погребняк находится на позиции нападающего. Футболист несколько лет защищал цвета российского триколора в мировых чемпионатах. Для того, чтобы играть достойно, 40-летнему мужчине приходилось очень много тренироваться. Не исключено, что для полноценного общения с семьей и женой у него не хватало ни сил, ни времени. 35-летняя Мария Погребняк – владелица популярного бренда одежды. Она принимала участие в различных шоу и программах, при этом успевала воспитывать троих детей. в копилке ее карьерных достижений и записанные песни, и снятые клипы, и продюсерские проекты.

Ранее в прессе не раз появлялась информация о ссорах возлюбленных, но Павел и Мария старались не комментировать информацию о личной жизни. Летом 2023 года они рассказали о расставании.