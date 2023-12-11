Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты

49-летний актер дважды был женат официально, еще раз союз Марата Башарова узаконили по исламу. К сожалению, ни один из союзов не продержался долго. Мужчина заявил, что вновь собрался в ЗАГС.

Артист решился сделать своей избраннице предложение руки и сердца. Женщина, которой Марат Башаров преподнес кольцо с бриллиантами, является его коллегой по цеху, сообщает "Пятый канал". Стоимость подарка, по предварительной оценке, достигает миллиона рублей. Получила его Ася Борисова. С ней ведущий "Битвы экстрасенсов" встречается два года.

36-летняя артистка не скрывает своей радости, связанной с предстоящим бракосочетанием. При этом она не исключает, что праздник будет устроен только для узкого семейного круга.

"Я не хочу большого торжества. Марат уже был женат, и я уже была замужем, мы уже в свое белое платье и черный костюм поиграли", — поделилась планами невеста.

Ранее Марат Башаров рассказывал, что встретил свою очередную любовь на рыбалке. Он уверен, что на этот раз его семейное счастье продлится долго, а проблем удастся избежать. Ранее актер разводился со скандалами. Предыдущие женщины обвиняли своего избранника в жестокости. За происходящим следила вся страна, экс-супруги артиста посещали ток-шоу и авторские программы на федеральных каналах. Бывшие жены подарили Марату Башарову двух детей: дочь и сына.

Сейчас актер продолжает сниматься, хотя и ранее внес большой вклад в отечественную культуру. Многие любят его роли в таких фильмах, как: "72 метра", "Охота на изюбря", "Граница. Таежный роман" и другие. Ася Борисова пока не может похвастаться столь обширной фильмографией. 36-летняя женщина сыграла в менее известных лентах: Стройбатя", "здесь кто-то есть", "Голубка", "Хозяйка моей судьбы".