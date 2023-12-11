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Названо имя самого капризного российского артиста

Названо имя самого капризного российского артиста
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Мнением о представителях шоу-бизнеса поделился продюсер Сергей Лавров. Ему приходилось работать со многими отечественными звездами.

Работать с известными людьми бывает трудно. Сказывается и их тонкая душевная организация, и, в некоторых случаях, избалованность, и дурное воспитание. Продюсер Сергей Лавров рассказал, кто из представителей отечественного шоу-бизнеса, по его мнению, является самым капризным. Об этом пишет издание "Страсти".

"Самый капризный артист старой школы – это Юрий Антонов", – поделился Лавров.

Продюсер рассказал, что 78-летний певец требует неукоснительное выполнение всех пунктов райдера. Среди обязательств организаторов указаны две бутылки дорого вина. Если алкоголь, по каким-то причинам не предоставляется, то артист готов забрать деньгами. Исполнитель песни "Крыша дома своего", по словам продюсера, часто критикует своих коллег по цеху. Он не стесняется заявлять о всеобъемлющей любви к животным и неприязни к людям.

Юрий Антонов на сцене с 14 лет. За это время он успел и организовать музыкальные коллективы, и построить сольную карьеру. Его дискография насчитывает десятки популярных песен. Среди них "Море", "Я тебя не забуду", "Не гаснут костры" и другие. В конце прошлого века мужчина снимался в кино. Небольшие роли он сыграл в лентах: "Прежде, чем расстаться", "Отчего же нам не петь!", "Куда он денется!".

О семейной жизни Юрий Антонов рассказывает не очень часто. Известно, что он три раза официально был женат. Союзы с женщинами подарили певцу дочь Людмилу, которая сейчас живет во Франции, а также сына Михаила. 27-летний мужчина предпочитает трудиться в Москве.

11 декабря 2023, 04:34
Юрий Антонов. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Абзац• Требует проверки

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Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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