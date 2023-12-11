Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра

Певица отказалась от сцены ради возможности больше времени проводить с семьей. Рассказываем, как подобное решение отразилось на психическом здоровье Саши Савельевой.

39-летняя артистка не живет в России. Вместе со знаменитым мужем и маленьким сыном она перебралась в Израиль. Женщина призналась, что после появления ребенка вся ее жизнь перевернулась. Малыш решил появиться на свет раньше срока, поэтому здоровье Леона было слабым, пишет женский журнал Клео.ру. Всю заботу о наследнике Саша Савельева взяла на себя.

Семь месяцев семья провела без няни. Экс-участница "Фабрики" пояснила, подобное решение было принято вместе с мужем. Влюбленная пара хотела насладиться общением и уходом за малышом. Из-за значительного недовеса мальчика требовалось кормить каждые два часа. Это отнимало у певицы почти все время. Она вымоталась и морально, и физически.

Саша Савельева призналась, что у нее была послеродовая депрессия. Не было сил для обычных дел. При этом желание жить и общаться, как часто бывает при подобных расстройствах, никуда не пропадало. Кто довел Савельеву до психиатра? Она уверена, что это были обстоятельства и накопившаяся усталость.

“Меня начало это тревожить. У меня было ощущение, что что-то происходит не так”, – поделилась женщина.

Молодая мама приняла решение обратиться за профессиональной помощью к психологу. Специалист же направил Савельеву, у которой проявился страх и панические атаки, к психиатру. Доктор помог ей справиться со всеми недугами. Сейчас телеведущая уже с легкостью вспоминает о произошедшем. Маленькому Леону 4 года, мама и папа души не чают в малыше.

Напомним, Саша Савельева 17 лет выступала в составе группы "Фабрика". Коллектив стал одним из самых успешных проектов шоу "Фабрика звезд". Сейчас состав обновлен, но песни девушки поют прежние.