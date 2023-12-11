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Понедельник 11 декабря

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Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра

Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра
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Певица отказалась от сцены ради возможности больше времени проводить с семьей. Рассказываем, как подобное решение отразилось на психическом здоровье Саши Савельевой.

39-летняя артистка не живет в России. Вместе со знаменитым мужем и маленьким сыном она перебралась в Израиль. Женщина призналась, что после появления ребенка вся ее жизнь перевернулась. Малыш решил появиться на свет раньше срока, поэтому здоровье Леона было слабым, пишет женский журнал Клео.ру. Всю заботу о наследнике Саша Савельева взяла на себя.

Семь месяцев семья провела без няни. Экс-участница "Фабрики" пояснила, подобное решение было принято вместе с мужем. Влюбленная пара хотела насладиться общением и уходом за малышом. Из-за значительного недовеса мальчика требовалось кормить каждые два часа. Это отнимало у певицы почти все время. Она вымоталась и морально, и физически.

Саша Савельева призналась, что у нее была послеродовая депрессия. Не было сил для обычных дел. При этом желание жить и общаться, как часто бывает при подобных расстройствах, никуда не пропадало. Кто довел Савельеву до психиатра? Она уверена, что это были обстоятельства и накопившаяся усталость.

“Меня начало это тревожить. У меня было ощущение, что что-то происходит не так”, – поделилась женщина.

Молодая мама приняла решение обратиться за профессиональной помощью к психологу. Специалист же направил Савельеву, у которой проявился страх и панические атаки, к психиатру. Доктор помог ей справиться со всеми недугами. Сейчас телеведущая уже с легкостью вспоминает о произошедшем. Маленькому Леону 4 года, мама и папа души не чают в малыше.

Напомним, Саша Савельева 17 лет выступала в составе группы "Фабрика". Коллектив стал одним из самых успешных проектов шоу "Фабрика звезд". Сейчас состав обновлен, но песни девушки поют прежние.

11 декабря 2023, 02:58
Саша Савельева. Фото: © Pavel Kashaev\ Global Look Press/www.globallookpress.com
НТВ/ Шоу "Секрет на миллион"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Юлия Михальчик.
Игорь Матвиенко.
Арчи.
Юлия Михальчик получила удовольствие от сказочной атмосферы вечера.
Актрисе Наталье Лесниковской приглянулся клоун.
На презентации творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес".
Актриса Елена Захарова и дрессировщик Эдгард Запашный.
"Это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – сказала после презентации Ира Тонева.
Ирина Тонева и Арчи.
Елена Борщева.
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Артистки объяснили задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви", - рассказала Саша Попова.
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Актриса Елена Захарова.
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