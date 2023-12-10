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Воскресенье 10 декабря

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Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения

Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения
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Из-за несчастной любви Юлия Савичева сильно похудела.

Юлия Савичева в течение последнего года вела активную жизнь: выступала на концертах, записывала новые песни, снимала клипы. Недавно певица представила клип "Не до любви". Оказывается, песня связана с личными переживаниями выпускницы "Фабрики Звезд".

В 13 лет будущая звезда влюбилась в мальчика-хулигана. В то время Юля занималась бальными танцами, носила короткую стрижку и не считала себя привлекательной. Но мальчик, от которого Савичева была без ума, обратил на нее внимание. Они начали гулять и встречаться.

Сначала все было, как в романтическом фильме: парочка проводила много времени вместе, возлюбленный делал комплименты Юле и дарил все внимание. Девочка была счастлива. Савичева вспоминает, что все стало меняться примерно через две недели. Юноша стал сравнивать свою избранницу с другими девушками и говорить ей, что она недостаточно худая и женственная.

Савичева перестала есть, начала носить более женственную одежду, краситься и отращивать волосы, чтобы нравиться своему парню. Но и это не помогло – он начал общаться с другими девочками из школы.

Дошло до того, что Юля совсем перестала есть и весила 37 килограммов. У нее появились мысли о суициде, он не могла даже встать с кровати. Тогда родители очень испугались за здоровье дочери.

Юлия Савичева говорит, что только участие в “Фабрике Звезд” помогло ей выбраться из нездорового состояния. Она уверена, что иначе последствия такой влюбленности были бы гораздо плачевнее.

10 декабря 2023, 17:11
Юлия Савичева. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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