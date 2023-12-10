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Воскресенье 10 декабря

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На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова

На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова
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Актер Алексей Чадов вышел в свет со своей избранницей. На руках у них сияли кольца, очень похожие на обручальные.

В телевизионной программе “Ты не поверишь!” сообщили о том, что звезда фильмов “9 рота” и “Жара” Алексей Чадов недавно тайно женился. Сам он отказывается комментировать свое семейное положение в разговоре с репортерами программы. Но его нежные отношения с девушкой и горящие глаза говорят все сами за себя. К тому же, на правой руке актера и его возлюбленной красовались кольца, напоминающие обручальные.

Со своей избранницей, моделью Лейсан Галимовой, звезда популярных кино и сериалов состоит в отношениях уже пять лет, но до этого не очень торопился связывать себя узами брака. Многие считали, что прошлый брак популярного актера с Агнией Детковските стал причиной того, что он больше не хочет идти в ЗАГС и ставить штамп в паспорте.

Несмотря на это, 42-летний Чадов считает себя настоящим семьянином и уверен, что самое важное в жизни – это близкие люди и дети, а уже потом карьера и профессия.

Многие поклонники замечают удивительное сходство нынешней избранницы Алексея с бывшей женой и матерью его сына Федора – Агнией Детковските. Действительно, девушки очень похожи между собой. Сейчас экс-супруга Алексея Чадова замужем за ресторатором Богданом Панченко, они воспитывают общего ребенка.

10 декабря 2023, 15:33
Алексей Чадов. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
НТВ / "Ты не поверишь"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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