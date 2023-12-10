Брак Уилла Смита спасла пощечина на "Оскаре"

Полтора года назад во время церемонии вручения премии “Оскар” случился нашумевший скандал. Ведущий Крис Рок решил пошутить над Джадой Пинкетт-Смит и назвал ее солдатом Джейн из-за короткой стрижки. Ее супруг, Уилл Смит, среагировал молниеносно – ударил шутника по лицу прямо на сцене.
После этого огромная волна осуждения накрыла популярного актера, его обвиняли в излишней агрессии и проявлении насилия. Но Джада Пинкетт-Смит встала на защиту своего известного мужа. Она уверена, что эта пощечина стала для нее и супруга спасительной.
Еще до происшествия на "Оскаре" было известно, что Уилл Смит и его жена разъехались и проживают кризис в своей семейной жизни. Но импульсивный поступок мужа убедил Джаду в его любви, и она решила дать их отношениям еще один шанс.
Супруга знаменитого актера в недавнем интервью поделилась, что ей потребовалась эта нашумевшая пощечина, чтобы все понять об отношениях с мужем. Она окончательно решила, что не оставит его, и убеждена, что теперь они с Уиллом Смитом смогут преодолеть все трудности в отношениях и сохранить свою любовь.
Конфликт на "Оскаре" с участием Уилла Смита стал одним из самых громких скандалов шоу-бизнеса в 2022-м. Чем еще запомнился тот год, писали "Дни.ру".