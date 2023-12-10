Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры?

Сколько стоит елка Киркорова? Тесты Кравец об Аллегровой в обносках Игры Сонник

Топ новостей недели

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Воскресенье 10 декабря

10:55Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 04:33Как сформировать здоровую самооценку: рекомендации от медицинского психолога 19:13Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 18:20Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности 18:06Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему 16:41Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима 12:47Как правильно выбрать тур, чтобы не попасть в лапы мошенников? 12:37Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом 10:28Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве 09:16Гастроэнтеролог Вялов раскрыл связь болезни печени с расстройством личности 08:35Пять причин начать учебу в любом возрасте 01:27"Шанса вернуться к мужу нет": Катя Лель объяснила развод вмешательством НЛО 00:47Флюс или новая пластика: 56-летний Киркоров изумил опухшим донельзя лицом 18:46Леонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями 17:28Якубовичу пришлось сбрить усы из-за нелепой случайности 16:30Аллилуйя: резко преобразившаяся Волочкова привела людей в восторг 15:10Афишировать не хочет: близкий человек рассекретил тайный талант Пугачевой 14:36Становится похож на сына-фрика Яковлевой: Тишман напугал наколками на лице 13:43Не Подольская: Пресняков решил отмечать Новый год в компании известной красавицы 11:49Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова 10:58"Золото и бриллианты": подарки на день рождения Валюшкиной изумили дороговизной 10:18Названы пять провоцирующих деменцию факторов 09:52Конец странных прямых эфиров: треш-стримы собираются запретить 09:35ТОП-3 опасных для печени продукта: они разрушают орган 09:10Вино и коньяк: названа дата начала роста цен на алкоголь 08:48Их преследует счастье и удача: ТОП-5 женских имен 08:03Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина 07:19Пять фатальных ошибок при очистке автомобиля от снега 06:48Безумно тяжело: Владимир Яглыч рассказал о неприглядной стороне актерского ремесла 05:48В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза 03:13Слезы на глазах: Яна Поплавская не может смириться с решением сына 02:34Одиночество: чем полезно желание побыть без общества 01:57Ученые придумали метод эффективной борьбы с диабетом 19:34Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка 17:38Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком 16:31Нацепил парик и ярко накрасился: жена показала Прилучного в неожиданном виде 15:10Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением 15:02"Акушеры показали мне ребенка": 58-летняя Безрукова рассказала о рождении сына 14:01Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой 12:43Российский Haute Couture – миф или реальность? 12:39Певица Варвара раскрыла свой персональный способ похудения 12:2945-летняя Толкалина блеснула идеальной фигурой в купальнике за границей 11:15"Хочу жить и кайфовать": Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем 10:19Нарушителей накажут: в школе запретили использовать телефоны 09:55Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей 09:28"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления 09:15Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам 09:06Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино 08:30"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной 08:04"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры?

Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры?
251

Народный артист России Филипп Киркоров изменил не только внешность, но и образ жизни.

56-летний Филипп Киркоров в последнее время расцвел, похорошел и получил новую волну популярности. Новостные ленты пестрят заголовками о смене стиля и имиджа певца. Теперь он решил пообщаться с молодежью и пришел на подкаст Эльдара Джарахова, где откровенно рассказал об изнанке своей популярности и планах на будущий год.

В разговоре с блогером король эстрады рассказал, что всю жизнь посвящал себя только работе и своим поклонникам. “Знаешь, сколько мимо прошло всего?! Жизни, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха” – вспоминал певец. Он заметил, что совсем разучился отдыхать из-за такого ритма жизни.

Но сейчас Филипп Киркоров пересмотрел свое отношение к работе. У артиста появились дети и любимый человек, и он все больше времени хочет проводить дома с близкими. К тому Филипп Бедросович начал уделять много времени спорту и заботе о себе, чтобы чувствовать себя активным, здоровым и молодым.

Но, несмотря на это, всеми любимый артист не собирается завершать свою карьеру. Наоборот, у него грандиозные планы. В следующем году Филипп Киркоров планирует запустить свое театральное шоу и дальше радовать своих преданных слушателей хитами.

10 декабря 2023, 10:55
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
YouTube / @dzharakhov✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

По теме

Флюс или новая пластика: 56-летний Киркоров изумил опухшим донельзя лицом

Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Певец Владимир Пресняков и участница пятой "Фабрики звезд" Наталья Подольская познакомились в 2005 году. Вот уже 18 лет эта пара восхищает всех своей любовью и гармоничностью. Увидев Наталью впервые на съемках шоу “Большие гонки”, Владимир Пресняков потерял дар речи — прекрасная девушка была очень яркой и привлекала к себе всеобщее внимание.

Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности

Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности
Семью российской знаменитости настигла очередная напасть. Наталья Штурм прокомментировала случившееся. Популярная певица 90-х Наталья Штурм сообщила, что в квартире ее дочери Елены сегодня утром случился пожар.

Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему

Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему
Белокурая женщина с ангельской внешностью быстро очаровала маэстро на заре их романа. Разве мог Александр Градский тогда предположить, к чему приведет эта любовная связь? Выдающийся певец, поэт и композитор Александр Градский навеки покинул нас в 2021 году, но до сегодняшнего дня не утихают споры между его вдовой и старшими детьми.

Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима

Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима
Вокруг 32-летнего патриота российской эстрады немало слухов, а творческое амплуа артиста со временем вызывает все больше вопросов. Стало известно, чем певец SHAMAN не угодил коллеге с богатым опытом в профессии. В беседе с журналистами звезда шансона Вика Цыганова заявила, что певец SHAMAN должен отказаться от иностранного сценического имени.

Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом

Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом
Моложавая брюнетка недолго несла вдовий крест, теперь она любимая жена известного композитора. Кому Пьер Нарцисс передал эстафету – узнали журналисты. Интригующая история любви исполнителя хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса и знойной брюнетки Валерии Калачевой началась в 2004 году в ночном клубе.

Выбор читателей

08/12ПтнНе Подольская: Пресняков решил отмечать Новый год в компании известной красавицы 08/12ПтнСтановится похож на сына-фрика Яковлевой: Тишман напугал наколками на лице 08/12ПтнОбнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова 08/12ПтнАллилуйя: резко преобразившаяся Волочкова привела людей в восторг 08/12ПтнАфишировать не хочет: близкий человек рассекретил тайный талант Пугачевой 08/12ПтнЛеонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями