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Пятница 1 декабря

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Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд

Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд
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СМИ сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник зарегистрировали отношения втайне от публики.

Личная жизнь знаменитой актрисы крайне редко становится достоянием общественности. Несмотря на известность и большое количество поклонников, зачастую ей удается сохранять свои любовные дела в секрете. По крайней мере до тех пор, пока Юлия Пересильд сама не захочет чем-то поделиться.

Впрочем, полностью спрятать сокровенное от любопытных глаз у артистки получается не всегда. Изредка сплетникам все же удается докопаться до истины и выяснить, что происходит в личной жизни знаменитости. Например, так случилось, когда актриса состояла в отношениях с женатым режиссером Алексеем Учителем. А теперь, как утверждают СМИ, был раскрыт еще один секрет звезды.

Не так давно стало известно, что Юлия Пересильд закрутила роман с коллегой по фильму "Вызов" Михаилом Тройником. Эти отношения, в отличие от предыдущих, знаменитость утаивать от публики не слишком стремилась. Ранее "Дни.ру" писали о том, что актриса перестала скрывать нового возлюбленного. Однако об одном факте, как считают СМИ, она умолчала. Сегодня на просторах Интернета было заявлено о тайной свадьбе звезды.

Телеграм-канал "Героиня Татлера" пишет, ссылаясь на собственные источники, что влюбленные узаконили свои отношения. Если эта информация правдива, значит, артистка впервые вышла замуж. Но так ли это на самом деле, пока остается загадкой. Официального подтверждения от Юлии Пересильд и ее избранника не поступало.

1 декабря 2023, 16:08
Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Героиня Татлера✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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