Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей

Ляйсан Утяшева ответила на слухи, которые ходят о ее семье в Сети. Звезда пошутила, что Павел Воля ей изменяет, но не так, как предполагают некоторые.

Семья спортсменки и комика считается одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе. У звездной пары огромное количество поклонников, но есть и те, кто сомневается в этой истории любви. За годы, которые супруги провели вместе, каких только слухов не появлялось об их союзе. Однако Павел Воля и Ляйсан Утяшева по-прежнему демонстрируют идиллию.

Обычно гимнастка старается не откровенничать о личном. Но в новом интервью брюнетка раскрыла некоторые секреты своего брака. Как известно, к союзу знаменитостей приковано много внимания, причем не только позитивного, но и негативного. При этом, как отметила спортсменка, сплетники не знают и пяти процентов того, что происходит в ее доме.

Злые языки не раз распускали слухи о том, что в семье случился разлад. А некоторые и вовсе судачили, якобы Павел Воля не всегда верен жене. В интервью Ляйсан Утяшева рассказала, как дела обстоят на самом деле. Оказалось, муж ей изменяет, но не с женщинами, как предполагают некоторые, а с картофельным пюре.

"С кем он мне изменяет – это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так, будет много комочков", – раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей гимнастка.

Спортсменка отметила, что ее супруг склонен к перфекционизму, поэтому не терпит, когда его любимые блюда приготовлены не так, как он хочет. И этот камень преткновения – единственный. В остальном в браке царит абсолютная гармония. А ранее "Дни.ру" писали о том, что Ляйсан Утяшева выдала правду об интимной жизни с Павлом Волей.