Красавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова

Дмитрий Певцов не хочет, чтобы наследник шел по его стопам и становился артистом. Но разве справедливо прятать такого обаятельного юношу от публики?

Карьеру звезды сериала "Бандитский Петербург" с полной уверенностью можно назвать блестящей. Помимо творческого пути, актеру повезло в личной жизни. В 1994 он женился на коллеге по цеху Ольге Дроздовой. Сегодня пара счастлива в браке и воспитывает общего сына Елисея. Однако своего наследника Дмитрий Певцов показывает крайне редко.

Многие помнят, что десять лет назад певец пережил страшную трагедию. Артист потерял старшего сына Даниила, который только начинал строить карьеру в кино. Возможно, в какой-то степени именно поэтому он теперь так оберегает младшего наследника.

Дмитрий Певцов признавался, что не желает своему ребенку актерской судьбы. Певец и его супруга не хотят, чтобы сын пошел по их стопам, поэтому всячески ограждают его от этого пути. Вероятно, Елисей и сам не жаждет связывать жизнь с творчеством. В свои 16 лет он ведет непубличный образ жизни и практически не появляется на страницах родителей.

Впрочем, недавно актер все же решил сделать исключение и показал единственного наследника. Так, стало известно, каким растет подросток. А растет он, как оказалось, голубоглазым красавцем и копией мамы. Однако некоторые черты отца юноша, очевидно, тоже унаследовал.

Свежий снимок сына Дмитрий Певцов показал в личном телеграм-канале. На фото Елисей предстал вместе со знаменитой мамой. Актер поделился, что его наследник и супруга снялись в программе, посвященной юбилею знаменитой артистки Галины Волчек. Судя по всему, совсем скоро зрители смогут увидеть выпуск с участием Ольги Дроздовой и ее сына.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Певцов назвал изменившего его жизнь человека





