Чем для сына Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой: ответ психолога

Анфиса Чехова входит в число тех знаменитостей, которые ни за что не пожертвует семьей ради карьеры. Телеведущая не чает души в своем наследнике Соломоне и гордится теплыми отношениями с ним. Но некоторые считают, что иногда знаменитая мама позволяет себе слишком многое.

Актриса признавалась, что часто спит с сыном в одной кровати и целует его в губы. По словам брюнетки, таким образом она старается подарить ребенку ту нежность, которую недополучила от собственных родителей. Однако есть те, кого действия звезды серьезно беспокоят. Вновь эту тему подняли на днях, когда Анфиса Чехова опубликовала в блоге неоднозначное послание от наследника.



Ведущая запечатлела открытку, подаренную сыном в День матери. Последняя строчка написанного ребенком стихотворения смутила не только звездную маму, но и ее поклонников. В беседе с "Дни.ру" ситуацию прокомментировала магистр психологии, терапевт и эксперт по отношениям Виталия Красницкая.

По словам психолога, подобное поздравление от ребенка и поцелуи родственников в губы действительно вызывают противоречивую реакцию. Однако все может оказаться намного проще, если не придавать ситуации большое значение. Эксперт предположила, что в семье Анфисы Чеховой могут быть приняты такие проявления чувств.

"Мальчик пишет это в шутку, поэтому мы можем предположить, что в этом высказывании он сам не видит каких-то для себя угроз", – объяснила специалист.

Впрочем, с психологической точки зрения, по словам Красницкой, последствия все же могут быть. Эксперт по отношениям рассказала, чем для сына Анфисы Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой. Как отметила специалист, в этом возрасте у детей возникает естественный интерес к своему телу и новые проявления. Поэтому очень важно, чтобы границы в этой теме правильно сформировались. Но есть риск, что поведение родителей помешает этому процессу.

"Такие проявления родителей нарушают границы как самого ребенка, так и формируют излишнее поле интимной близости с родителями, что для ребенка очень нежелательно", – заключила психолог.