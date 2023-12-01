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Пятница 1 декабря

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Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву

Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву
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Анастасия Волочкова без стеснения высказалась о коллеге по цеху. Вероятно, Сергей Лазарев обидел ее своим поступком.

Несмотря на свой добрый и миролюбивый характер, известная балерина часто попадает в неприятные ситуации. Одна из них произошла на днях в столичном "Крокус Сити Холл", где состоялась премия "Золотой граммофон". Анастасия Волочкова стала одной из гостей мероприятия, но этот выход оставил у нее не только приятные впечатления.

Насладиться вечером и вниманием прессы в полной мере звезде помешал инцидент, произошедший на красной дорожке. В какой-то момент танцовщица заметила среди присутствующих Сергея Лазарева и подошла к нему, чтобы сделать совместный снимок. Однако певец эту затею не поддержал. Как писали "Дни.ру" ранее, исполнитель сбежал от коллеги без оглядки, предварительно извинившись.

Некоторым показался поступок артиста странным, ведь никаких четких объяснений от него не последовало. Не оценила выходку коллеги и сама Анастасия Волочкова. Вероятно, своим отказом и поспешным уходом певец поставил балерину в неловкое положение. Поэтому она не стала оставлять эту ситуацию безнаказанной.

Накануне знаменитость жестко ответила сбежавшему от нее на красной дороже Сергею Лазареву. В беседе с журналистами Анастасия Волочкова отметила, что коллега уже не раз обходился с ней подобным образом. По мнению танцовщицы, некоторые артисты попросту не могут смириться с успехом ее шоу. На самом же деле, как считает звезда, многие из них ничего из себя не представляют.

"Потому что, если от этой всей истории шоубиза отнимете вот эту мишуру, увидите крах, они останутся голыми королями", – заявила Анастасия Волочкова.

1 декабря 2023, 11:28
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Super✓ Надежный источник

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Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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