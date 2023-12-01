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Пятница 1 декабря

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Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом

Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом
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Поп-король отечественной сцены назвал сферы деятельности. которые могли бы стать для него основными. Однако, он выбрал сцену.

Певец оказался не только прекрасным отцом и великолепным певцом, но и умелым хозяином. Оказалось, что он самостоятельно спроектировал для своего жилища систему "Умный дом". Об этом артист рассказал "Пятому каналу". Филипп Бедросович напомнил, по основной специальности он конструктор. 56-летний мужчина обожает чертить, рисовать схемы и изучать полезные системы для дома.

Филипп Киркоров вспомнил школьные годы. Золотой медалист отметил, что среди любимых предметов у него были также химия и труд. С физкультурой же у будущей звезды не задалось, ее он не любил. Исполнитель хита "Зайка моя" мог и не стать певцом.

"Вообще я должен был стать человеком, который не связан с искусством, а учителем. Может быть, поэтому у меня так много учеников", — поделился артист.

Музыкант сделал еще одно неожиданное признание. Оказалось, что в его доме нет прислуги. Отец двоих детей самостоятельно справляется с основными задачами по хозяйству. Может и гвоздь забить, и починить что-то. Пока для размеренной бытовой деятельности у Филиппа Киркорова не хватает времени. Он крайне востребован: снимается в клипах, принимает участие в шоу, записывает новые песни.

Напомним, что официально поп-король сейчас не женат. За всю свою жизнь он только один раз посещал ЗАГС для регистрации брака. Выбор мужчины пал на не менее известную певицу Аллу Пугачеву. Пара была вместе чуть больше 10 лет, развелись в 2005 году буз скандалов, интриг и взаимных оскорблений. Сейчас Филипп Киркоров воспитывает двоих детей: сына Марина и дочь, названную в честь экс-супруги и матери артиста, Аллу-Викторию.

1 декабря 2023, 09:26
Филипп Киркоров. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

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