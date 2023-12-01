Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении

Певица не стесняется раскрывать секреты. Известные люди тоже часто попадают в неловкие ситуации. Об одной из них и рассказала Любовь Успенская.

Церемония награждения российских певцов "Золотой граммофон" состоялась накануне в столичном "Крокусе". На красную дорожку вышли популярные исполнители хитов. Любовь Успенская не стала исключением. Она, как пишут "Страсти", впервые получила заветную статуэтку.

После награждения певица с большим удовольствием пообщалась с представителями прессы. Женщина вспомнила свой самый необычный предновогодний корпоратив. Его исполнительница "Кабриолета" запомнила на всю жизнь. В тот вечер было очень много работы, певица ездила с места на место.

"Я очень выпила много. Так все напились в тот Новый год. Меня просто поставили на сцену. Я вышла и упала. Тогда я себе позволила оторваться по полной. Но вообще я не пью", – поделилась воспоминаниями 69-летняя женщина.

Сейчас певица себе подобного не позволяет. Она сосредоточена на карьере и семье. Любовь Успенская, по ее словам, мечтает для награды для своей единственной дочери Татьяны. Девушка пошла по стопам матери и тоже запела. Плаксина родилась в четвертом браке артистки. С Александром Любовь прожила дольше всех – 34 года. Развелись из-за взаимных претензий.

Напомним, Любовь Успенская на сцене с 16-летнего возраста. Юная девушка работала в ресторанах в крупных советских городах. В конце 70-х уехала сначала в Италию, а затем и в США. Долгое время развлекала заграничную публику и посетителей общепитов с русскоязычным контингентом. С 1993 года начала приезжать в Россию и принимать участие в концертах. Сейчас прочно обосновалась на отечественной сцене.