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Пятница 1 декабря

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Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей

Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей
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Бессменная ведущая впервые за много лет сыграла главную героиню в новой комедии. Лариса Гузеева поделилась секретом, почему же долгое время она не снималась.

Артистка наконец-то снялась в полнометражном фильме. Премьерный показ комедии "Теща" состоялся накануне. Главные роли в комедии сыграли Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Некоторое время назад в сети появлялась информация об их конфликте. Сами же звезды веселятся, когда слышат вопросы о своем противостоянии.

Лариса Гузеева в беседе с Gazetametro объяснила, что лично отношения с юмористом не выясняла. Ей передавали информацию о неприятных замечаниях со стороны Гарика. Позже Харламов объяснил актрисе, что все произошедшее – шутка. Артисты без ссор отработали не одну смену во время создания "Тещи". Примечательно, что образ матери главной героини стал собирательным. Лариса Андреевна проанализировала свой опыт ведущей шоу "Давай поженимся". За 15 лет программы в эфир приходили настолько разные женщины, матери невест, что фактуры хоть отбавляй.

Актриса не стала юлить и честно ответила на вопрос об отсутствии масштабных работ в кино.

"Я просто перестала сниматься, потому что Кончаловский Андрон с Никитой Михалковым меня не зовут, а сниматься в сериалах, играть этих бесконечных мам... Как-то я посчитала, что у меня и так все хорошо", – поделилась артистка.

Работать на вторых ролях Лариса Гузеева не хочет. Она призналась, что не готова к подобному развитию событий. Актриса не стремится к работе в кино и театре. Ведущая рада возможности соединять сердца и создавать новые семьи в программе федерального канала "Давай поженимся". Стоит отметить, что у 64-летняя женщина отлично это получается.

1 декабря 2023, 00:45
Лариса Гузеева. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Gazetametro• Требует проверки

Фоторепортаж

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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